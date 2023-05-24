Общественники рассказали о новшествах в избирательном законодательстве 24 мая 2023, 20:45 Поправки в законодательстве расширяют возможности для участия в выборах, масштабируют общественное наблюдение и ставят барьеры черным технологиям, заявили эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ). Член ОП России, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что точечные поправки позволяют адаптироваться к внешним вызовам, избавляться от устаревших технологий, отвечать на общественный запрос. По ее словам, избирательная система вновь показывает устойчивость и готовность к проведению выборов, а главным приоритетом становится обеспечение безопасных условий для всех участников процесса. «Мы будем вести мониторинг применения новых законодательных норм на практике, наблюдать за тем, как поправки будут восприняты регионами. Возможность проведения выборов в условиях военного положения нуждается в особом общественном контроле, чем Ассоциация НОМ и будет заниматься во взаимодействии с региональными экспертами и общественными деятелями, в том числе представляющих новые регионы России», – рассказал о планах работы член СПЧ при президенте России, председатель НОМ Александр Брод. Изменения избирательного законодательства создают правовой механизм для проведения выборов в условиях военного положения. В этот процесс будут включены главы регионов, ЦИК России и органы государственной власти в сфере обороны и безопасности, говорится в сообщении на сайте НОМ. Также отмечается, что поправки закрепляют право Общественной палаты и региональных общественных палат направлять наблюдателей на выборы всех уровней. Раньше эта возможность зависела от усмотрения законодателя – федерального и регионального. Кроме того, повышается стоимостный лимит бесплатно раздаваемых агитационных материалов. Вместе с тем нельзя будет агитировать через сайты, заблокированные на территории России, вносятся уточнения и в нормы, регулирующие работу доверенных лиц, представителей СМИ и наблюдателей на выборах. Полномочия первых завершаются после окончания агитационного периода, что, по словам директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, логичное решение, поскольку основная задача доверенных лиц – ведение агитации в пользу кандидатов. «Что касается новых требований для представителей СМИ, то теперь редакция должна будет подтвердить их официальный статус, трудовые отношения и дисциплинарную ответственность за достоверность и профессионализм материалов», – пояснил он. Согласно поправкам, в помещении для голосования «должны быть определены места для наблюдателей и представителей СМИ», эта норма является дополнительной гарантией обеспечения работы этих лиц в дни голосования. Поправки закрепляют дополнительную возможность для участия в выборах отдельных категорий избирателей, находящихся вдали от дома. По мнению директора Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антона Бибарова-Государева, «экстерриториальные» участковые комиссии – это своевременное и единственно возможное решение для многих граждан, находящихся в других субъектах и не использующих дистанционное электронное голосование для участия в выборах. Ключевые изменения в избирательном законодательстве должны учитываться в программе обучения наблюдателей, доклад НОМ станет хорошим подспорьем для разъяснения новаций общественным наблюдателям в ходе подготовки к сентябрьским выборам, которую будет проводить корпус. Стали известны подробности о ранении Залужного Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения

Текст: Александра Юдина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник. По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости». Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома. Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте». Либералы решили, что Соболь сошла с ума Поведение Любови Соболь вызвало беспокойство в рядах радикальной оппозиции

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Либеральная общественность удивилась постам бывшего юриста ФБК* (признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь (иноагент) в Twitter – она призвала российских миллиардеров «отдать долг Родине» и назвала иноагента Максима Каца главным выгодополучателем от конфликта на Украине. Соболь в своем Twitter обратилась к читающим ее представителям российского бизнеса признать, что «у них всех члены маленькие». После этого она напрямую обратилась к миллиардерам прекратить «ложиться под Китай» и реструктуризировать активы, и «отдать долг Родине». В другом посте она написала, что Максим Кац – «главный выгодополучатель войны в России». Кац в ответ предложил ей съездить в отпуск, отдохнуть от работы и восстановиться. На это Соболь ответила, что «отпуски не люблю».

Удивленные подписчики, задали ей вопрос: «У вас аккаунт увели или вы слетели с катушек?». «Ничего не буду отрицать», – ответила на это Соболь, добавив, что «только начала». Директор ФБК* Иван Жданов (иноагент) признался, что обеспокоен публикациями бывшей сотрудницы фонда, пытается понять, что происходит и как ей помочь. «Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать такое давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справится и сейчас», – написал он, комментируя ситуацию. Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (иноагент) в своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской) также заявил, что переживает насчет состояния оппозиционерки, хотя отметил, что часто бывает с ней не согласен. По его мнению, у Соболь «были задатки» политика, а не политтехнолога или «истеричного популиста». «Надеюсь, что все у нее образуется», – заключил он. Однако Соболь продолжила делать странные публикации и призвала отписаться тех, кому они не нравятся: «Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила». «Ну или пристегивайте ремни, что уж», – добавила она. «Да, похоже, она сошла с ума. Без шуток», – написал пользователь Alexander Landa. Ранее неоднозначную реакцию либералов вызвал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (иноагент) своим интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент). Его обвинили в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции. Новости СМИ2 Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Фото: t.me/E_Prigozhin_Wagner

Текст: Елизавета Шишкова

Подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову. Всего было завербовано 50 тыс. заключенных, вместе с контрактниками в боях в Артемовске в составе «Вагнера» принимали участие 35 тыс. человек, передает РБК. Из завербованных заключенных погибло около 20%, столько же, сколько и служащих по контракту. Между тем со стороны Вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения. Подтверждения со стороны официальных источников пока нет. Напомним, Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать. Кремль отреагировал на заявление Киева об угрозе для ряда областей России Кремль негативно воспринял заявление Киева об угрозе для ряда областей России

Фото: AP/TASS

Текст: Елизавета Шишкова

В Кремле негативно воспринимают заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозах диверсий в приграничных российских регионах. «Негативно», – ответил он на вопрос о реакции Кремля на слова Данилова, передает ТАСС. У пресс-секретаря главы государства также поинтересовались, не вызывают ли в Кремле опасения новые атаки на Белгородскую область. На это Песков ответил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области. Новости СМИ2 Лукашенко раскрыл название своей болезни Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать. Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА. Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось». «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко. Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера. Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник. Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации. Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа. Новости СМИ2 Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области 23 мая 2023, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой. Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области. В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ. Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа. Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков. Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США AgoraVox: Бразилия призвала отказаться от доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении России и Китая

Фото: t.me/MID_Russia

Текст: Антон Никитин

Бразилия предлагает создать единую валюту стран БРИКС для отказа от американского доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, сообщил франкоязычный новостной сайт AgoraVox. Обозреватель издания Александр Лемуан констатировал, что использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, передает РИА «Новости». Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС актуализировался в связи с ожидаемым скорым расширением организации. О своем желании присоединиться к БРИКС заявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, напомнил Лемуан. Как считает автора материала, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту БРИКС из-за опасений, связанных с сильной зависимостью этих стран от американского доллара. Более того, обозреватель издания уверен, что санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России в битве с долларом появились союзники. Новости СМИ2 Минобороны показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» морских беспилотников ВСУ в Босфоре Минобороны сообщило об отбитой атаке морских беспилотников ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Шишкова

Надводные украинские беспилотники атаковали экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России в районе Босфора в исключительной экономической зоне Турции, атака была успешно отражена, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ВС России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов, говорится в Telegram-канале МО. «Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – сказал Конашенков. Катера противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжает выполнение своих задач. Момент уничтожения беспилотников попал на видео. На кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по нему ведется огонь с российского корабля. Ранее командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов сообщал, что ВСУ направили усилия на проведение атак по объектам Черноморского флота. Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. «У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.

Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе». Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград. Новости СМИ2 Богомолов осудил скорбящую о безмятежной жизни элиту Режиссер Богомолов написал статью с осуждением скорбящей о безмятежной жизни элите

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну. Статья Богомолова под названием «Диетическое горе» опубликована на сайте РИА «Новости». В ней режиссер рассуждает о наличии в России мира «особых русских». «Они не умнее прочих, … не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Часто богаче или образованнее», – пишет Богомолов, отмечая, что все это не делает их особыми. Непохожими на других эти люди стали из-за «сознания себя особыми», пишет режиссер.

По словам Богомолова, «особые» делятся на два подкласса: люди при деньгах и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Большая часть этих людей называют себя европейцами, исповедуют идеи демократии и равенства, однако на деле презирают своих недостаточно успешных, «темных» сограждан. Объединяет два этих класса «одиночество в собственной стране», «и те и другие … неистово презирают собственный народ», – пишет Богомолов. Он отмечает, что начало спецоперации заставило страдать эту «элиту» еще больше, поскольку прошлая беззаботная жизнь оказалась утеряна. Теперь, пишет Богомолов, эти люди оплакивают свои винировые улыбки и безмятежную жизнь. В то же время режиссер подчеркивает, что сейчас не время горевать по утраченному прошлому, поскольку поезд истории уже давно идет по другим рельсам. Он призывает эту элиту выйти из своего узкого сообщества, отбросить презрение к своей стране и народу и начать работать. Российский офицер сравнил жестокость ВСУ в Артемовске и Мариуполе Российский офицер «Хохол»: ВСУ в Артемовске действовали более жестоко, чем в Мариуполе

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ во время боев за Артемовск вели себя по отношению к мирным жителям более жестоко, чем в Мариуполе, заявил офицер одного из подразделений ВС России с позывным «Хохол». Во время освобождения Мариуполя он участвовал в городских боях и осаде завода «Азовсталь». По его словам, в Артемовске ВСУ действововали грубее, чем в Мариуполе: они сгоняли гражданских в одно место и закидывали их гранатами или приводили мирных жителей на определенные этажи и, прикрываясь ими, устраивали огневые точки, передает РИА «Новости». Он отметил, что это сильно затрудняет продвижение российских штурмовиков, поскольку они не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей. «Насилия (от украинских военных) стало больше. И больше стало безнаказанности. Они прекрасно понимают, что эти территории удержать не смогут, и, уходя ... уничтожают все на пути. Гражданские для них такие же враги. Поэтому насилие стало серьезней, да», – заключил собеседник агентства. Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин установил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. Новости СМИ2 Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени 24 мая 2023, 10:17 Текст: Александра Юдина

Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона. Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru. В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи. Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет. Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки. Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой

Текст: Алина Власенко

Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе. Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов. Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности. По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.

Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру. Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр. Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными». Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.