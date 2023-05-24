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Во Франции назвали неожиданного союзника России в борьбе с США
AgoraVox: Бразилия предлагает отказаться от доллара из-за антироссийской политики США
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Бразилия предлагает создать единую валюту стран БРИКС для отказа от американского доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС – России и Китая, сообщил франкоязычный новостной сайт AgoraVox.
Обозреватель издания Александр Лемуан констатировал, что использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС – России и Китая, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС актуализировался в связи с ожидаемым скорым расширением организации. О своем желании присоединиться к БРИКС заявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, напомнил Лемуан.
Как считает автора материала, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту БРИКС из-за опасений, связанных с сильной зависимостью этих стран от доллара. Более того, обозреватель издания уверен, что санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России в битве с долларом появились союзники.
Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
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Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.
«Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.
«Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.
Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.
«Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.
Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
Минобороны сообщило об уничтожении в Белгородской области более 70 украинских террористов
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В ходе КТО в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артемовске киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения.
После интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области подразделение украинского нацформирования вторглось на российскую территорию, указывается в Telegram-канале Минобороны.
«В ходе КТО ударами авиации и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы, а затем разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, и уже там продолжалось нанесение огневого поражения по ним до полной ликвидации», – сказано в сообщении.
Всего было уничтожено более 70 украинских террористов.
Накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
Названо условие переноса столицы России в Сибирь
Климатолог Кокорин: Столица России будет в Сибири при потеплении климата на пять градусов
При худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин.
Углеродная нейтральность – один из элементов Парижского климатического соглашения. США и страны ЕС планируют ее достичь к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, Индия – к 2070-му.
Кокорин считает, что более реалистичные оценки сдвигают сроки к 2080-м годам, передает РИА «Новости». При этом, отмечает климатолог, к тому времени температура на Земле все равно поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.
При наихудшем сценарии, полагает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими.
По словам Кокорина, если все действительно будет так плохо, то столицей России станет Новосибирск или Красноярск.
Ранее ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) в ходе экспериментов выяснили, что причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток.
Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область
Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область
В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники.
«Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными.
С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России
Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.
По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.
По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант».
Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет.
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области
Молодой человек в камуфляже на видео, которое предположительно записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила его мать Валентина Павловна.
«Да, вроде похож», – сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта, передает РИА «Новости».
Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил агентству, что связи с Канахиным нет.
Ранее МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте.
Напомним, МВД России также объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается
Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.
В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.
В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.
Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.
Камерун отказался играть с Россией
Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне, сообщили СМИ.
Правительство африканской страны запретило своей команде играть против россиян, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее планировалось, что матч Россия – Камерун состоится 15 июня, он должен был пройти на стадионе «Лужники».
Ранее президент организации Александр Дюков заявил, что РФС в качестве спарринг-партнеров для товарищеских матчей с национальной командой рассматривает варианты со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки.
Путин: До создания УССР никакой Украины не было
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Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.
Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.
«Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.
Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».
«Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».
Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.
«Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.
Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Артист балета Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина
Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать президента России Владимира Путина.
Он рассказал, что родился в Херсоне и имеет украинский герб на руке в виде татуировки. «И мне никто никогда ничего плохого не говорил в России», – сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Также артист добавил, что у него есть три татуировки с изображением президента России Владимира Путина. Одна из них в районе груди, а две находятся на левом и правом плечах.
Ранее сообщалось, что Полунин присутствовал на церемонии вручения госнаград в Кремле во вторник. Напомним, в марте Полунин стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства.
Либералы решили, что Соболь сошла с ума
Поведение Любови Соболь вызвало беспокойство в рядах радикальной оппозиции
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Либеральная общественность удивилась постам бывшего юриста ФБК* (признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь (иноагент) в Twitter – она призвала российских миллиардеров «отдать долг Родине» и назвала иноагента Максима Каца главным выгодополучателем от конфликта на Украине.
Соболь в своем Twitter обратилась к читающим ее представителям российского бизнеса признать, что «у них всех члены маленькие». После этого она напрямую обратилась к миллиардерам прекратить «ложиться под Китай» и реструктуризировать активы, и «отдать долг Родине».
В другом посте она написала, что Максим Кац – «главный выгодополучатель войны в России». Кац в ответ предложил ей съездить в отпуск, отдохнуть от работы и восстановиться. На это Соболь ответила, что «отпуски не люблю».
Удивленные подписчики, задали ей вопрос: «У вас аккаунт увели или вы слетели с катушек?». «Ничего не буду отрицать», – ответила на это Соболь, добавив, что «только начала».
Директор ФБК* Иван Жданов (иноагент) признался, что обеспокоен публикациями бывшей сотрудницы фонда, пытается понять, что происходит и как ей помочь. «Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать такое давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справится и сейчас», – написал он, комментируя ситуацию.
Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (иноагент) в своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской) также заявил, что переживает насчет состояния оппозиционерки, хотя отметил, что часто бывает с ней не согласен. По его мнению, у Соболь «были задатки» политика, а не политтехнолога или «истеричного популиста». «Надеюсь, что все у нее образуется», – заключил он.
Однако Соболь продолжила делать странные публикации и призвала отписаться тех, кому они не нравятся: «Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила». «Ну или пристегивайте ремни, что уж», – добавила она.
«Да, похоже, она сошла с ума. Без шуток», – написал пользователь Alexander Landa.
Ранее неоднозначную реакцию либералов вызвал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (иноагент) своим интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент). Его обвинили в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.