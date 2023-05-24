Эксперт: США поставят Украине танковые мостоукладчики

Военный эксперт Крамник объяснил активные поставки инженерной техники из США Украине подготовкой ВСУ к наступлению

Резкий рост объемов поставок Украине военной инженерной техники, в том числе танковых мостоукладчиков, БРЭМ, инженерных машин разграждения, из США и других стран является признаком подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению, выразил уверенность военный эксперт Илья Крамник.

Крамник обратил в своем Telegram-канале внимание на сообщение Министерства обороны США, опубликованное на сайте Пентагона, о решении администрации Соединенных Штатов выделить Украине очередной, 38-й по счету пакет американской военной помощи.

В сообщении говорится, что после встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии Министерство обороны США объявило о выделении Киеву дополнительной помощи в области обороны и безопасности.

В Пентагоне отметили, что в новый пакет военной помощи Киеву вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракет TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, подрывные боеприпасы, бронированные мостоукладчики, бронированные медицинские машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, оборудование для материально-технического обеспечения, системы тепловизионного изображения, запасные части и другое полевое оборудование, а также средства защиты и критически важные вспомогательные средства общей стоимостью до 375 млн долларов.

Комментируя сообщение Министерства обороны США, военный эксперт Илья Крамник обратил внимание на передачу Украине очередной партии танковых мостоукладчиков и рост частоты передачи этой техники. Эксперт отметил, что поданным Telegram-канала «Панцервафли/Panzerwaffle», за последние три месяца тяжелую инженерную технику Украине в общей сложности передавали 13 стран в 17 партиях, что немногим меньше, чем за предшествовавший год (20 партий инженерной техники).

Также Крамник обратил внимание на абсолютное доминирование в прошлом году поставок инженерной техники из Германии, чуть разбавленное поставками из Восточной Европы, и отметил появление минувшей зимой новых стран-доноров Украины. Военный эксперт сообщил, что в мае была анонсирована передача Украине семи партий инженерной техники из США, Канады, Дании и Южной Кореи, в которые, по имеющимся у него данным, вошли мостоукладчики, БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины), инженерные машины разграждения/разминирования, и прочая техника инженерных войск.

Крамник пришел к выводу, что май 2023 стал самым насыщенным месяцем в части «инженерной механизации» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что резкий рост объемов поставок Украине инженерной техники, именно в части мостоукладчиков и прочего подобного – это признак подготовки ВСУ к наступлению.

В минувшее воскресенье президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов. Напомним также, в июле 2022 года Минобороны Германии сообщало о планах передать Украине 16 танковых мостоукладчиков.