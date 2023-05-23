Блогеры-миллионники отказались отождествлять себя с треш-контентом и инфомошенниками

Пезидент ассоциации блогеров Берек назвала механизм решения проблемы недобросовестных авторов в блогосфере

Российские блогеры-миллионники рассказали, как видят пути развития сферы в современных реалиях, а также о том, как избавиться от навязанного обществу имиджа блогера как социальной угрозы.

Президент Национальной Ассоциации блогеров, маркетолог, предприниматель Ольга Берек в связи с последними уголовными делами в отношении блогеров подчеркнула, что не все блогеры – мошенники. Она также рассказала о том, как можно решить проблему недобросовестных авторов.

«У нас есть две основные цели. Первая – не молчать в свете негативных событий и новостей, которые стали сопровождать блогеров. Нам не хочется, чтобы слово «блогер» и вся блогосфера ассоциировались исключительно с треш-контентом, проблемами с налогами или инфомошенниками», – передает ее слова ФАН.

Также Берек призвала заменить слово «инфоцыганство», поскольку блогеры вносят огромный вклад в развитие общества. Национальная ассоциация блогеров разработала ряд инициатив для развития диалога с государством, а также способы увеличения полезного контента для аудитории. По мнению Берек, важным является то, как блогер определяет себя сам.

Летом 2022 года в Ассоциации презентовали «Этико-правовое пособие для блогеров», которое может быть основой для интерактивного введения блогеров в «профессию». Также Ольга Берек считает важным привлечь блогеров в качестве независимых консультантов в национальные проекты. Соответствующее письмо было направлено на имя президента РФ Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Лайфстайл блогер, многодетная мама Екатерина Максимова рассказала, что ее сфера помогает людям ориентироваться на опыт других людей в бытовых вопросах, не набивая собственные «шишки».

Блогер, один из крупнейших инфлюенсеров с инклюзией Алина Ситник потеряла слух еще в детстве. Поэтому понимает людей с ограниченными возможностями здоровья, как никто другой. Свое мнение она выразила на языке глухонемых. Алина Ситник рассказала о проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

«В России от 1 до 10 млн глухих (зависит от степени потери слуха). Проблемы со слухом в той или иной форме испытывает около 5% населения, однако, большинство людей оставляют их без внимания, что рано или поздно приводит к критической ситуации», – объяснила Ситник.

В настоящее время трудоустроено не более 30% глухих. Не хватает 80% преподавателей (около 10 тысяч человек), которые умели бы работать с глухими детьми. Этими проблемами занимается государство, однако, требуется дополнительная помощь.

«Что могут сделать блогеры и что мы делаем? Конечно, поддерживаем проекты, сборы на кохлеарные импланты, например. На то, что помогает глухим услышать других людей. Но еще важнее, научить общество принимать нас. Тех, кто кажется другим. Мы не просим учить язык жестов, но быть чуткими. Мы пытаемся научить общество не бояться нашей инаковости и начать общаться», – подытожила Ситник.