На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки уничтожено до 375 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, гаубица Д-30, а также американская РЛС станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника рядом с Масютовкой, Тимковкой, Табаевкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Возле Тимковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 110 военнослужащих, две бронемашины.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Под Верхнекаменским и Ступочками ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах пунктов Великая Новоселка ДНР, Малая Токмачка, Марфополь, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Недалеко от Ольговского Запорожской области пресечены действия ДРГ.

За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены более 150 военнослужащих, три пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», , сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.

Около Торецка ДНР поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. Под Авдеевкой ДНР уничтожены два склада горючего для техники ВСУ.

Средствами ПВО за сутки перехвачены 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Кременная ЛНР, Кирилловка, Ивановка, Новоандреевка и Петровское ДНР, Токаревка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.