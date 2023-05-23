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23 мая, вторник | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об уничтожении в Белгородской области более 70 украинских террористов
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Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ.
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В России оценили перепалку Берлина и Будапешта из-за Украины
Политолог Ткаченко: Перепалка Бербок и Сийярто – пример политизации экономических отношений в ЕС
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Перепалка между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто наглядно продемонстрировала полярность позиций этих стран относительно украинского конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Асафов, комментируя инцидент, произошедший между дипломатами.
«Германия и Венгрия находятся на разных полюсах дискуссии об украинском конфликте. Берлин не предлагает своей стратегии, а активно поддерживает США. В свою очередь Будапешт не только отстаивает свои национальные интересы, но отчасти вовлечен в сам кризис», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Венгры, проживающие в Закарпатье, страдают от военных действий. Часть из них Украина мобилизует на фронт. Формально же причиной перепалки Бербок и Сийярто стали безосновательные обвинения главы МИД ФРГ в адрес венгерского банка, который на самом-то деле выполняет исключительно свои функции. Этот инцидент – яркий пример политизации экономической деятельности ЕС. Сам процесс последний год удивляет весь мир», – отметил собеседник.
Рассуждая о последствиях перепалки, Ткаченко отметил, что «Венгрия может затянуть обсуждение очередного пакета санкций». «Кроме того, его могут сделать менее радикальным, чтобы Будапешт все-таки согласился его поддержать», – сказал он.
Схожего мнения придерживается и Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Инцидент между Бербок и Сийярто достаточно понятен. Венгрия продолжает отстаивать собственный суверенитет, тогда как Германия поддерживает США больше, чем сами американцы», – отметил он.
«Вместе с тем я не ожидаю каких-то серьезных последствий от этой перепалки. Да, Венгрия, как обычно, заплатит за свою позицию отказом в субсидиях со стороны ЕС. Но это уже стандартная практика. Кроме того, я допускаю, что в самом крайнем случае Евросоюз может в 11-й пакет антироссийских санкций внести и отдельные венгерские компании», – рассуждает политолог.
«Что касается голосования по новым санкционным мерам, Вашингтон и Брюссель могут продавить Будапешт на нужное решение. Однако что именно будет внутри него и какие условия себе выторгует Венгрия, пока непонятно», – заключил он.
Ранее стало известно, что встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP.
Отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. В свою очередь Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым
Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ
Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ.
Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток.
Суд удовлетворил требование РЖД о взыскании с Siemens 6 млн рублей ежедневно
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление РЖД о взыскании с Siemens неустойки в 6 млн рублей
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Российских железных дорог о взыскании с Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда.
Решение судьи передает ТАСС.
В феврале Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение немецкой компании Siemens о расторжении договора с холдингом «Российские железные дороги» на поставку 13 поездов «Сапсан».
12 мая Siemens сообщила, что расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД.
До этого немецкий концерн объявил о решении покинуть российский рынок.
Казахстан отказался утвердить предложенную Украиной кандидатуру на пост посла
Казахстан не утвердил кандидатуру Гайдая на пост украинского посла в стране
Казахстан не утвердил кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за профнепригодности, сообщили СМИ.
Казахстан отказался выдавать агреман бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. По его данным, Киев направил запрос по этой ситуации в Казахстан, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в качестве объяснения Астана указала, что на этой должности предпочтительно было бы видеть профессионального дипломата.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
В октябре прошлого года Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об «убийстве русских».
Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
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Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.
«Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.
«Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.
Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.
«Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.
Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область
Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область
В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники.
«Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными.
С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается
Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
В Белгородской области введен режим КТО
Губернатор Гладков: В Белгородской области введен режим КТО
В Белгородской области с понедельника начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков.
Режим вводится для обеспечения безопасности жителей области, он устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Также Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник, по предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле проверяют оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Кремль заявил, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Губернатор Гладков: В ходе атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек
Во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области пострадали восемь человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
При нападении украинской ДРГ пострадали восемь человек, среди мирных жителей никто не погиб, сообщил Гладков в ходе трансляции во «ВКонтакте», передает РИА «Новости».
По его словам, большая часть населения приграничных сёл и районного центра, куда ранее проникла украинская ДРГ, покинула опасный район.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Он заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
В Кремле отметили, что киевский режим, направляя группу диверсантов в Белгородскую область, пытается отвлечь общественное внимание от поражения в Артемовске.
Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского
Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом украинского президента Зеленского
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Число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом украинского президента Владимира Зеленского, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ, сообщил французский журнал Valeurs Actuelles.
Как считает обозреватель издания Мериадек Раффрей, число погибших остается самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, передает РИА «Новости».
По словам обозревателя издания, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник издания отметил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою.
Раффрей считает, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерии, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.
Накануне в Минобороны сообщали, что на одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих.
Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России
Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.
По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.
По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант».
Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет.
Украинские боты заспамили в картах Google компании в приграничных районах Белгородской области
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Украинские интернет-пользователи оставляют негативные комментарии компаниям Белгородской области на ресурсе «Google Карты». Отзывы стали массово публиковаться после поступивших в понедельник сообщений о проникновении в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.
Среди попавших под информатаку оказались фермерские хозяйства, магазины, салоны красоты и другие вполне мирные организации.
«Очень хорошо вышли с ребятами прогуляться, тепло встретили, аж сознание от радости потеряли», – гласит комментарий пользователя Yuriy Boyarinov к ООО «Козинское», расположенному в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. Автор публикации разместил также фотографию главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Целью спам-атаки украинских ботов также стала местная гостиница «Уют», где, как возмущаются украинские интернет-пользователи, «не принимают гривны», а также «нет бомбоубежища».
«Танк «Леопард» есть где запарковать?» – интересуется пользователь Darth Vader.
Аналогичные комментарии украинские националисты оставляют международному автомобильному пункту пропуска «Грайворон», обозначенному на «Google Картах», местному Дому культуры, центральной районной больнице, отделению «Сбербанка», салонам красоты и магазинам. При этом оставляемые комментарии часто не соответствуют роду деятельности этих мест.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры.
В Кремле отмечали, что украинская сторона рассчитывает отвлечь внимание от потери Артемовска попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области. Киев, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, таким образом пытается минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
Дроны ВСУ атаковали в Белгородской области Грайворон и Борисовку
Глава Белгородской области Гладков: Беспилотники ВСУ атаковали город Грайворон и поселок Борисовка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области поселок Борисовка и сбросили на одно из административных зданий с квадракоптера взрывное устройство, еще два частных жилых дома атакованы беспилотниками в Грайвороне, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Борисовка и сбросили на одно из административных зданий с квадракоптера взрывное устройство. По имеющимся у губернатора данным, у атакованного здания пробита крыша, но возгорания нет.
Глава региона также сообщил, что в Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома, в результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло возгорание зданий.
В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших.
Ранее Гладков сообщал, что при нападении украинской ДРГ в Белгородской области пострадали восемь человек. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
Беженка из Артемовска рассказала о разборках между подразделениями ВСУ
Беженка Мария: Подразделения ВСУ в Артемовске устраивали между собой разборки, вступали в перестрелки
Дислоцированные в Артемовске подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу», вступали в перестрелки, рассказала эвакуированная из города беженка Мария.
Мария рассказала, что в Артемовске было очень много военных, которые пили, дрались, устраивали между собой разборки и это все видели, все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать. По ее словам, «жестко было», передает РИА «Новости».
Также она рассказала, что местные жители видели, как военные ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться», среди них оказались и пьяные солдаты. По ее словам, «там такая жесть была»: были и битые, и резаные. Она уточнила, что это было днем, не ночью.
В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска. В тот же день Зеленский признал потерю Артемовска подразделения ВСУ.
Застреливший пленного российского военного «азовец» приговорен к пожизненному заключению
Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению застрелившего пленного российского военного «азовца»
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), младшего сержанта Алексея Кыркалова, застрелившего пленного российского военнослужащего в Мариуполе.
Суд поддержал позицию гособвинителя, представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск, признав Кыркалова виновным по статье об «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, находящегося в беспомощном состоянии» и «жестоком обращении с гражданским населением». Кыркалова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает Главная военная прокуратура России.
По данным следствия, 15 апреля 2022 года Кыркалов в Мариуполе, будучи недовольным складывающейся для украинских сил обстановкой, вывел из подвала находившегося в наручниках и с завязанными глазами российского военнопленного военнослужащего и застрелил его.
Как отметили в пресс-службе Следственного комитета России, хотя Кыркалов не признал вину, следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих его виновность.
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