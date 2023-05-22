Народный фронт помог эвакуированным в Бердянске попасть на прием к врачам-специалистам

Народный фронт помог эвакуированным в Бердянск жителям Запорожской области попасть на прием к врачам-специалистам

В пунктах временного размещения (ПВР) в Бердянске живут около трех тысяч человек, эвакуированных из-под обстрелов в Запорожской области. Заботясь о здоровье этих людей, Народный фронт обеспечил приезд к ним бригады врачей-добровольцев, а также итальянского шеф-повара, который поможет правильно организовать питание в ПВР.

«Мы помогаем там, где это необходимо, и сейчас помощь нужна именно здесь. Мы поняли, что не хватает врачей узкого профиля – офтальмолога, невропатолога. Работаем по запросам людей: нужен был гинеколог для женщин и беременных – раздобыли кресло и организовали работу. Народные полки взяли на себя организацию культурно-развлекательных мероприятий для детей. Направления помощи могут быть разные, и она нужна всегда», – поясняет представитель Народного фронта Олег Майоров.

Приезд врачей в ПВР – терапевтов, неврологов, акушера-гинеколога, врача УЗИ-диагностики, кардиолога – был организован Народным фронтом совместно с АНО «Красный круг».

«Бригада из 10 врачей и медперсонала здесь на четыре дня. Мы привезли с собой мобильную лабораторию, можем сделать анализы самые необходимые, эхограмму сердца. Лаборатория современная, в течение нескольких минут готов анализ, пациент может сразу пойти к специалисту», – рассказывает один из учредителей АНО «Красный круг» Карапет Топалян.

Народный фронт помог организовать всю логистику доставки в Бердянск врачей и оборудования, обеспечить безопасность специалистов, разместить, организовать рабочие места, кабинеты для медосмотра.

Врачи привезли с собой медикаменты, жизненно необходимые лекарства, которые могут бесплатно выдавать пациентам. Вся документация будет оцифрована и передана в Минздрав Запорожской области.

Всего в Бердянске создано 16 ПВР, где живут около 3 тыс. человек (более тысячи из них – дети), эвакуированных из-под обстрелов в Запорожской области. Им помогают представители Народного фронта, добровольцы. В этот ПВР в мае начали приезжать переселенцы из городов Пологи, Токмака, Энергодара. Силами Народного фронта организованы питание, медпункты, выдача лекарств, а также досуг для детей – поездки в зоопарк, в музей.

Уроженцу Италии, шеф-повару из Вологды Антонио Рицци Народный фронт помог приехать в Бердянск с профессиональной целью – подсказать сотрудникам ПВР, как правильно организовать систему питания для тысяч вынужденных переселенцев.

«Я 23 года живу в России, чувствую себя русским. Приехал сделать свой маленький вклад, – объясняет свой поступок шеф-повар, уроженец Италии, представитель Народного фронта Антонио Рицци. – Для них – это надежда, что они не брошены, их не забывают, что нехорошие моменты быстро закончатся».

Рицци осмотрел столовые и помещения для приготовления пищи, предложил изменить формат подачи. Он также побывал на местном рынке, чтобы выбрать продукты, оценил их качество и стоимость.

«Врачи объясняют, как лечить, а обязанность повара – знать достаточно, чтобы не испортить здоровье людям, и объяснить им, как питаться», – пояснил Рицци.

Кулинар, повар, кондитер Антонио Рицци родился в Италии, прожил большую часть жизни в Милане. В 2000 году переехал в Россию, сейчас живет в Вологде с женой и дочерью. Вместе с Народным фронтом уже ездил волонтером в новые регионы, готовил для жителей Луганска, давал мастер-классы для детей из интернатов.

И в этот приезд Антонио Рицци также провел мастер-класс для детей, эвакуированных из Запорожской области. Вместе с шеф-поваром ребята приготовили итальянскую пиццу и штрудель.

