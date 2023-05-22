Эксперт объяснила вред от введения шестидневной рабочей недели

Член Общественной палаты Починок: Шестидневная рабочая неделя оставит без сил работающее население

Есть виды деятельности, которые вполне укладывается в традиционную обычную рабочую неделю, а предприятия, занятые в производстве продукции для нужд спецоперации или в целом экономики, и так работают в две-три смены, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Соответственное обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову. Такие меры считают необходимыми на фоне роста числа ограничений, введенных в отношении России, и увеличения нагрузки на экономический сектор.



«Инициатива Ассоциации, на мой взгляд, является крайне бессмысленным делом. Те предприятия, которые заняты в производстве продукции для нужд спецоперации или в целом экономики, работают в сменном порядке. Это происходит в две или три смены, в зависимости от производственного цикла», – говорит Починок.

По ее словам, введение еще одного рабочего дня для обычных граждан не поднимет экономику, а лишь заберет больше сил у работающего населения, поскольку таким образом сократится количество дней, отведенных для отдыха.

«Есть виды деятельности, которые, в общем-то, вполне укладывается в традиционную обычную рабочую неделю. И вводить больше трудовых дней – точно не нужно. Я считаю, что поддерживать такую инициативу бессмысленно и даже вредно», – заключила председатель комиссии ОП.

В 2021 году в России предложили провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Инициатива была представлена зампредседателя Совета Безопасности Дмитрием Медведевым. В Министерстве труда и социальной защиты рассмотрели данный вопрос, однако не увидели четких предпосылок для введения данного режима.

В феврале прошлого года Сервис «Работа.ру» провел опрос, согласно которому абсолютное большинство россиян (78% респондентов) положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что опыт других стран показывает, что при сокращенной рабочей неделе производительность работника выше, нежели при полной «пятидневке», потому что человек меньше устает.