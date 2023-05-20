Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

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20 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
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США отправили Зеленского расшатывать арабский мир

Скандальная речь Владимира Зеленского надолго запомнится арабским монархам
Пятница стала днем триумфа Башара Асада – Сирия вернулась в Лигу Арабских государств, а исключившие ее оттуда страны были вынуждены признать поражение. Но праздник Асаду подпортил Владимир Зеленский, который прилетел на саммит ЛАГ и даже выступил там. Эксперты считают, что визит президента Украины и его выступление были спланированы с участием США. Но какие цели преследовали Вашингтон и Киев и удалось ли им их добиться? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    дорога к Ивановскому


    Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска

    импровизированное участие


    В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7

    «расизм и гомофобия»


    Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

    El Mundo: На авиабазе в Испании разбился истребитель-бомбардировщик F-18

    20 мая 2023, 17:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании, направлявшийся на авиабазу в Сарагосе, потерпел крушение на территории военного городка, сообщили местные СМИ.

    El Mundo пишет, что пилот успел катапультироваться, однако он мог получить травмы при приземлении, передает «Интерфакс».

    Отмечается, что пилота госпитализировали, на земле никто не пострадал. Крушение произошло во время показательных полетов.

    Как сообщает RTVE Noticias со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, у самолета возникли проблемы во время полета.

    Ранее сообщалось, что новейший американский истребитель F-35, совершавший испытательный полет, разбился в штате Техас.

    Боевик ВСУ: Бахмут пал, не поминайте лихом
    		   
    19 мая 2023, 23:57
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Из Артемовска (украинское название Бахмут) начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    «Бахмут пал! Если что – не поминайте лихом», – сказал один из находящихся в Артемовске украинских военных. Запись с его высказыванием опубликовал Telegram-канал российских военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что многие украинские военные уже смирились с поражением и потерей Артемовска.

    Ранее российские штурмовые отряды сообщали, что им осталось взять под контроль 0,6 квадратных километра на юго-западной окраине города, чтобы освободить его.

    Коментарии (36)
    Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
    МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
    		   
    19 мая 2023, 21:42
    Фото: Saudi Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.

    «Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.

    По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.

    Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.

    Коментарии (45)
    ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском
    Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском
    		   
    19 мая 2023, 19:09
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры.

    По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был  ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк.

    Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных.

    Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (26)
    Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
    Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского

    20 мая 2023, 00:13

    Текст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.

    Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.

    Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.

    «Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.

    Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.

    В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.

    Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.

    «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

    Между тем  основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.

    Коментарии (24)
    ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
    ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
    		   
    20 мая 2023, 00:40
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.

    Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.

    Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».

    Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.

    Коментарии (44)
    Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво за границей
    		   
    19 мая 2023, 18:20
    Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».

    Глава государства предложил им продолжать пить пиво и есть шпикачки, отметив, что России это только на пользу.

    Российский сенатор Константин Косачев рассказал президенту об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» – втором «Форуме свободных народов» (деятельность организации признана в России нежелательной), передает РИА «Новости».

    Путин переспросил, где они собираются, добавив, что Прага – хороший город.

    «Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. <…> Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что попытки противников «раскачать» страну изнутри будут продолжаться.

    Коментарии (34)
    В Киеве прогремели более десяти взрывов
    В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
    		   
    20 мая 2023, 03:16
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.

    По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

    Коментарии (22)
    США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
    США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники
    		   
    19 мая 2023, 17:39
    Фото: Xisco Navarro/SOPA/ZUMA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны.

    В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.

    Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров.

    Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».

    Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

    Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.

    В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.

    Коментарии (77)
    NBC: США и союзники решили передать Украине истребители F-16
    		   
    19 мая 2023, 19:59
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и союзники США планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник.

    При этом неизвестно, когда будут поставлены самолеты, также нет информации о том, какие именно страны их поставят и в каком количестве, передает ТАСС.

    Источник телеканала уточнил, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.

    При этом NBC поясняет, что F-16, которые планируется передать Киеву, «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ. Истребители будут переданы в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности».

    Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.

    Коментарии (52)
    Певец Макаревич пообещал больше не выступать в России
    		   
    19 мая 2023, 21:08
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Уехавший в Израиль лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) оскорбил российских граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине, и пообещал больше не выступать на Родине.

    Проживающий сейчас в Израиле Макаревич в интервью с Татьяной Лазаревой (признана иноагентом в РФ) заявил, что в ближайшее время не планирует возвращаться на родину с концертами, и отметил, что для «подтявкивающих» россиян, которые поддерживают власть, петь не будет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Олеси Лосевой. 

    Он заявил, что не поедет с концертами в Россию и в будущем, ни при каких условиях.

    Ранее сообщалось, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен в реестр из-за высказываний в Telegram-канале и иностранных СМИ. Позже стало известно, что Андрей Макаревич решил в суде оспорить решение Минюста о присвоении им статуса иностранных агентов.

    Коментарии (108)
    Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским
    Политолог Корнилов предположил причину приглашения Зеленского на саммит Лиги арабских государств
    		   
    19 мая 2023, 20:47
    Фото: Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    Западу нужен был противовес на саммите Лиги арабских государств, чтобы смазать для мировой общественности триумфальное возвращение в ЛАГ главы Сирии Башара Асада. Этим противовесом стал президент Украины Владимир Зеленский, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на ЛАГ за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могла родиться идея: а давайте-ка мы «уравновесим ситуацию» и пригласим того, кого Запад очень любит», – сказал эксперт.

    «В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах «Большой семерки», но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба», – отметил Корнилов.

    Он отметил, что вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же он назначил на апрель-май свое «грандиозное контрнаступление» и, похоже, сам в него верил. «Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот «контрнаступ» не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия», – заключил политолог.

    Напомним, Зеленский в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, куда также пригласили Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.

    Коментарии (23)
    Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
    Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
    		   
    20 мая 2023, 09:40
    Текст: Александра Юдина

    Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.

    По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».

    «Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.

    Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.

    Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).

    До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (18)
    GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
    Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
    		   
    20 мая 2023, 06:34
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.

    В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.

    По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».

    Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.

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    Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
    		   
    19 мая 2023, 17:28
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.

    «Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.

    Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».

    При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.

    «Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.

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    В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
    Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
    		  
    19 мая 2023, 18:45
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.

    В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.

    Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.

    Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.

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