Украинский суд приговорил подростка за помощь российским военным под Артемовском

Суд на Украине приговорил к десяти годам колонии подростка за помощь российским военным под Артемовском

Украинский суд отправил подростка в колонию на десять лет за помощь российским военным под Артемовском (украинское название – Бахмут), он включен в список на обмен как военнопленный, сообщил президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Мельникова, подростка во время следствия не раз подвергали моральному и физическому давлению, фактически его пытали. Спецслужбы требовали, чтобы он оговорил себя и других, но подросток отказался, передает ТАСС.

Отмечается, что при вынесении приговора суд назначил максимально возможное для несовершеннолетнего по этой статье суровое наказание, не обратив внимание на проблемы со здоровьем, которые тот приобрел во время нахождения в СИЗО.

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