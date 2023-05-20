Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете

Украинские студенты потребовали отменить выступление дочери Навального в Джорджтаунском университете

Украинские студенты Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление дочери Алексея Навального Дарьи за «расизм и гомофобию» ее отца, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам политолога, украинские студенты испугались, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике. В итоге университет переформатировал мероприятие, пригласив других спикеров и задвинув дочь Навального на третий план, сообщил в своем Telegram-канале Дудаков.

Он также отметил, что в американских университетах стали часто отменять спикеров, особенно с этим сталкиваются сторонники Трампа. По словам Дудакова, их появление в кампусах порой приводят к потасовкам и волнениям.

Как отметил политолог, в университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится на 200-м месте, то есть в самом конце списка.

«Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – считает Дудаков.

Он также считает, что российским оппозиционерам стоит готовиться к тому, что таких случаев отмены будет происходить все больше.

«Если в 2024 году власть в Вашингтоне поменяется, то есть вероятность, что будут очень сильно урезаны бюджеты Госдепартамента, уличенного в организации цензуры против республиканцев. Это бумерангом ударит по всем зависящим от мягкой силы США – включая российскую оппозицию», – подчеркнул Дудаков.

Ранее политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.