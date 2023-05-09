Гельман рассказал об угрозах украинским писателям с требованием не контактировать с русскими

Политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.

Гельман в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) прокомментировал новость, опубликованную изданием Delfi (заблокировано в РФ), о том, что в день открытия фестиваля Prima Vista из русскоязычной программы исключили хедлайнера – публициста и переводчика из Израиля Линор Горалик. Причиной, как утверждается, стал «протест украинских участниц», которые заявили о невозможности участвовать во одном фестивале с русскоязычными авторами. При этом Линор Горалик является уроженкой Украины, выросла в Израиле.

Основной претензией со стороны украинок, как пишет издание, стало то, что Горалик является главным редактором интернет-издания «оппозиционной русскоязычной культуры». Украинские поэтессы заявили, что журнал отражает мировоззрение «так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России». Они возмущены тем, что представители «российской либеральной интеллигенции» «не отправились на фронт», чтобы участвовать в боевых действиях на украинской стороне, «не остались бороться против своего режима» и «не хотят поражения для своей страны».

Гельман в этой связи, сославшись на собственный недавний опыт, написал, что «все происходит не так». «На украинских авторов оказывается мощнейшее давление вплоть до угроз близким с требованиями отказаться от участия в событиях с русскими. И потом они уже более или менее удачно объясняют свой отказ», – рассказал он.

На уточняющий вопрос о том, со стороны каких инстанций оказывается такое давление, Гельман отвечать не стал. По его словам, речь идет о «тысячах звонков от незнакомых людей, угрозы, которые непонятно – реальные или нет».

С 2014 года Гельман живет в Черногории. Имеет гражданство Израиля. По праву рождения является гражданином Молдавии. С 2002-го по начало 2004 года работал в должности заместителя гендиректора Первого канала.

Внесен в список иностранных агентов, в декабре 2022 года объявлен в уголовный розыск в России.