Будапешт заявил о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для российско-украинских переговоров

Будапешт может предоставить площадку для переговоров представителей Москвы и Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, такое предложение со стороны Венгрии было озвучено главе МИД России Сергею Лаврову и главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку еще в начале военным действий, когда бы Москва и Киев ни изъявили готовность – Будапешт готов создать все условия для этого, передает РИА «Новости».

Как отметил Сийярто, Венгрия является той страной, которая граничит с Украиной, и «платит высокую цену» за чужой конфликт. «На Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, направляются на фронт, и многие и них, к сожалению, погибают. Для этого мы призываем к миру, потому что мир – это единственный способ сберечь жизни», – подчеркнул он.

Министр добавил, что «европейский и трансатлантический контекст сейчас работает не в пользу мира».

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине по двум причинам: «во-первых, он существует, во-вторых – он о мире». «Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам», – отметил глава МИД Венгрии.

Кроме того, министр заметил: первоначальный план не обязательно должен быть финальным соглашением. «Главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру», – заключил Сийярто.

Ранее политолог китаист Александр Лукин рассказал, что в Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента.