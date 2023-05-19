Будапешт заявил о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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«План Киссинджера» предсказывает дальнейшую участь Украины

Идеи Киссинджера только кажутся приемлемыми для России Станислав Красильников/ТАСС
«Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», заявил в своем программном интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кроме того, по его словам, «Россия потеряет многие свои завоевания». На первый взгляд, это видится провозглашением сценария поражения России. На самом деле Киссинджер, похоже, имеет в виду нечто совсем иное. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
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    Главная тема


    Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

    «вернулась в рабочее состояние»


    Пентагон сообщил о восстановлении ЗРК Patriot в Киеве после поражения «Кинжалом»

    «взаимные интересы»


    МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США

    продукция Pernod Ricard


    В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию

    Видео

    новая тактика Киева


    Миф про украинское «контрнаступление» рушится

    безвозмездное пользование


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    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

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    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Будапешт заявил о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

    Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для российско-украинских переговоров

    19 мая 2023, 10:55

    Текст: Александра Юдина

    Будапешт может предоставить площадку для переговоров представителей Москвы и Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, такое предложение со стороны Венгрии было озвучено главе МИД России Сергею Лаврову и главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку еще в начале военным действий, когда бы Москва и Киев ни изъявили готовность – Будапешт готов создать все условия для этого, передает РИА «Новости».

    Как отметил Сийярто, Венгрия является той страной, которая граничит с Украиной, и «платит высокую цену» за чужой конфликт. «На Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, направляются на фронт, и многие и них, к сожалению, погибают. Для этого мы призываем к миру, потому что мир – это единственный способ сберечь жизни», – подчеркнул он.

    Министр добавил, что «европейский и трансатлантический контекст сейчас работает не в пользу мира».

    Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине по двум причинам: «во-первых, он существует, во-вторых – он о мире». «Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам», – отметил глава МИД Венгрии.

    Кроме того, министр заметил: первоначальный план не обязательно должен быть финальным соглашением. «Главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру», – заключил Сийярто.

    Ранее политолог китаист Александр Лукин рассказал, что в Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента.

    Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
    		   
    18 мая 2023, 19:24
    Фото: t.me/aleksandr_skif
    Текст: Кристина Цыцура

    Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.

    По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.

    Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.

    Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (15)
    Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
    		   
    18 мая 2023, 15:12
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.

    В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

    Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.

    В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (49)
    Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
    Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
    		   
    18 мая 2023, 12:07
    Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.

    «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».

    Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.

    Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    Коментарии (33)
    В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
    Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
    		   
    18 мая 2023, 21:59
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

    По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.

    Коментарии (58)
    Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
    		  
    18 мая 2023, 19:15
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.

    «Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.

    «Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.

    Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.

    «При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.

    Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.

    Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

    Коментарии (11)
    Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске
    Пушилин: ВСУ стремятся прорвать российские фланги в Артемовске для осложнения штуромовых действий
    		   
    19 мая 2023, 02:53
    Фото: SERHII NUZHNENKO/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для бойцов, которые сейчас находятся в самом Артемовске (Бахмуте), поэтому предпринимаются «исчерпывающие меры», передает РИА «Новости».

    Накануне Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ в Артемовске остался один район. В тот же день в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске.

    Коментарии (4)
    Военкор: Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино»
    Военкор Симонов: Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам

    19 мая 2023, 04:11

    Текст: Антон Никитин

    Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

    Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске.

    Коментарии (22)
    Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
    Президент Белоруссии Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
    		   
    18 мая 2023, 11:56
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    «Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!» – заявил Лукашенко, предположив, что в данном случае может иметь место дезинформация. По его словам, «никакого «контрнаступа» … нет и быть не может. Это просто безумство».

    Белорусский президент, в частности, заявил, что украинские войска проигрывают российским по численности и технике в пять раз. Однако, уверен Лукашенко, Киев продолжает нагнетать ситуацию и вводит своих граждан в заблуждение, пишет БелТА.

    Он добавил, что сторонам конфликта следует начать вести диалог, однако этого не происходит из-за позиции Киева, который выдвигает предварительные условия, чтобы «не допустить никаких переговоров».

    Ранее военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой.

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    Коментарии (8)
    Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску
    Военный эксперт Марочко рассказал о переброске Киевом резервов к Артемовску

    19 мая 2023, 09:29

    Текст: Алина Власенко

    Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых.

    Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города.

    Коментарии (10)
    Спецназ украинской полиции силой вывез из Артемовска сотни детей
    Спецназ украинской полиции «Белый Ангел» силой вывез из Артемовска сотни детей при помощи директоров школ

    18 мая 2023, 14:47

    Текст: Вера Басилая

    Спецподразделения украинской полиции «Белый Ангел» вывезли из Артемовска под видом гуманитарной помощи несколько сотен детей, среди которых есть сироты, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

    Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что украинское спецподразделение полиции «Белый Ангел» занимается похищением людей под видом гуманитарной акции. Несколько сотен детей были вывезены при помощи директоров местных школ и волонтерских организаций.

    Так, есть аудиозаписи телефонных разговоров  директора школы №5 Артемовска Виктории Поросняк, на которых она приказывает составить списки детей, которые были на дистанционном обучении в городе, чтобы их эвакуировать. Такие же списки составлялись в трех школах.

    Представитель силовых структур добавил, что подразделение «Белый Ангел» проходило спецподготовку в ВСУ на площадках добровольческих батальонов под руководством иностранных инструкторов.

    В основной состав эвакуационных групп входили сотрудники городских управлений МВД, в числе которых уроженка Красного Лимана Валерия Черникова, уроженка Харьковской области Александра Гаврилко, сотрудник Константиновского отдела полиции Павел Дьяченко, уроженец Одесской области, сотрудник добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения «Луганск-1» Геннадий Юдин, а также участковый Марьинского отдела полиции Василий Пипа и сотрудник полиции Рустам Лукомский.

    Эвакуированные из Артемовска местные жители рассказали, что детей начали вывозить из города без согласия родителей с января, адреса выясняли украинские волонтеры, которые развозили новогодние подарки.

    Спустя короткое время в семью приходили якобы волонтеры, которые под разными предлогами увозили детей в неизвестном направлении, после чего связи с ними больше не было, родители не знают, где находятся их дети.

    Все материалы о похищениях детей в Артемовске передадут в Следственный комитет России.

    Ранее силовики рассказали, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР.

    Между тем российские военные рассказали, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать ВС России.

    Коментарии (6)
    Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз безопасности
    Постпред РФ при ООН Небензя: Россия оставляет за собой право на меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности
    		   
    18 мая 2023, 23:40
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия оставляет за собой право на принятие необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности, цели специальной военной операции будут выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме поставок оружия Киеву Западом.

    В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Он заверил, что цели специальной военной операции будут выполнены, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что страны Запада, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Он отметил, что они не отказываются от своих целей и сейчас, несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт.

    Напомним, в апреле Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России. Перед этим стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и рассматривает возможность их усиления.

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    Мощные взрывы прогремели в Харькове
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове

    18 мая 2023, 15:05

    Текст: Вера Басилая

    Мощные взрывы произошли в Харькове в четверг днем, объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ сообщили без подробностей о взрывах в Харькове, глава областной администрации Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сирены воздушной тревоги и отправиться в укрытия, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что из-за взрывов произошел крупный пожар в ночь на четверг в Кировоградском регионе Украины.

    Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.

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    Стало известно, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине
    Двукратная чемпионка мира Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине
    		   
    18 мая 2023, 12:30
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле в родной стране за то, что во время выступления за калининградский «Локомотив» ее сфотографировали на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине, заявила двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

    По ее словам, скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z, после чего федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Странно, в чем ее вина? Она вернулась домой, какие к ней претензии? Любой из нас может неожиданно оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу только ей посочувствовать», – подчеркнула экс-волейболистка.

    Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.

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    Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
    Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
    		   
    19 мая 2023, 11:26
    Фото: Zhang Cheng/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.

    Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.

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    Украинские силы начали обстрел Энергодара
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ с утра ведут обстрел Энергодара
    		   
    19 мая 2023, 08:25
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные с утра пятницы обстреливают город Энергодар Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Как уточнил Рогов в Telegram, с 6.00 украинские силы наносятся удары по Энергодару из тяжелых видов вооружений. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов: два попадания в черте Энергодара, три – за его пределами.

    Один из снарядов попал в КПП на въезде в город. Осколки попали в автомобиль местных жителей.

    В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать ее нормальной работе и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы.

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