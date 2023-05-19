Bloomberg: Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию

Bloomberg: Страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, вместо этого они расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По сообщению агентства, страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, предложив расширить список запрещенных товаров, передает РИА «Новости».

В список подпадающих под санкции товаров войдут те, которые якобы имеют «решающее значение» для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет об инструментах и промышленном оборудовании. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, транспорт, строительство и бизнес-услуги.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию.

Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.