США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию

Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию

На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.