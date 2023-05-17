США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию

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17 мая, среда  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Россия открыла Грузию для туристов Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Боррель угрожает Китаю

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

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  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию

    Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
    		   
    17 мая 2023, 22:22
    Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.

    Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.

    В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
    		  
    16 мая 2023, 20:12
    Фото: AP/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.

    Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

    CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.

    Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.

    Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.

    В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.

    Коментарии (51)
    Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
    Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
    		   
    15 мая 2023, 18:25
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС.

    Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается.

    В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.

    Коментарии (13)
    Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
    Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
    		   
    16 мая 2023, 22:22
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

    Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.

    Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.

    В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».

    Коментарии (37)
    Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
    		   
    16 мая 2023, 15:36
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.

    По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.

    Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».

    Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.


    Коментарии (7)
    Москва обвинила США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
    Глава МИД Лавров обвинил США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
    		   
    17 мая 2023, 11:59
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В Москве предложения Соединенных Штатов «прогнать русских» из Армении сочли откровенной провокацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На сайте ведомства указано, что в Москве знают о том, что армянам предлагается «прогнать русских со своей территории вместе с пограничниками», а также убрать военную базу, а Вашингтон якобы будет помогать обеспечивать безопасность.

    Также Лавров добавил, что Армения получила бы более стабильную ситуацию, если бы позволила развернуть миссию наблюдателей ОДКБ, документ о развертывании которой был подготовлен еще осенью 2022 года, однако так и не был подписан.

    В заключение министр подчеркнул, что тот документ был согласован на уровне глав МИД других стран, однако Армения сама в последний момент попросила отложить его принятие.

    Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия имеют тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции, чтобы не навредить себе.

    Коментарии (14)
    США раскрыли число развернутых ядерных боезарядов на 1 марта 2023 года
    Госдеп: США по состоянию на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами
    		   
    16 мая 2023, 04:58
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон по состоянию на 1 марта 2023 года располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами, такие данные приводятся в опубликованных пресс-службой Госдепартамента США справочных материалах.

    В соответствии с документом о выполнении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, в США известен как новый ДСНВ), на вооружении США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). Кроме того, в целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в США насчитывается 800, передает ТАСС.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что несмотря на предполагаемую приостановку участия России в новом ДСНВ, США добровольно опубликовали совокупные показатели количества американских стратегических наступательных вооружений.

    В документе отмечается, что США считают прозрачность в вопросах, касающихся ядерного оружия, чрезвычайно важной для снижения вероятности неверного восприятия, просчетов и дорогостоящих гонок вооружений. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон призывает Москву вернуться к полному выполнению нового ДСНВ и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.

    По версии американской стороны, Россия якобы не выполнила свои обязательства по предоставлению обновленных данных в марте 2023 года и не выполняет другие ключевые положения ДСНВ. В заявлении утверждается, что в качестве правомерной ответной меры США в марте не предоставили России обновленные данные. В Госдепартаменте пояснили, что теперь указанные сведения опубликованы в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере.

    Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.

    Коментарии (4)
    ЦРУ попыталось вербовать россиян через Telegram
    ЦРУ вновь попыталось открыто вербовать россиян через Telegram

    16 мая 2023, 08:43

    Текст: Алина Власенко

    Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram в попытке вновь открыто завербовать россиян в интернете.

    В частности, спецслужба сообщила, что «впервые создала канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Сообщается, что ЦРУ интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России, передает РИА «Новости».

    По данным CNN, причастные к созданию канала сотрудники американской спецслужбы надеются таким образом получить от россиян информацию, в которой нуждается Вашингтон.

    В прошлом году газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщала, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.

    До этого ФБР также разместило в Facebook* рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (9)
    CNN: ЗРК Patriot не получил серьезных повреждений после российского удара
    		   
    17 мая 2023, 19:07
    Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский ЗРК Patriot, поставленный киевскому режиму, все еще можно использовать после нанесенного российской стороной удара, сообщили CNN источники в администрации США.

    Комплекс готов к работе, его радар, который является одним из самых ключевых компонентов, не поврежден, сообщили собеседники CNN, передает ТАСС.

    Сейчас нет информации о том, какой именно элемент ЗРК поврежден, но ряд собеседников полагает, что Patriot не придется вывозить из зоны боевых действий для ремонта.

    Россия нанесла массированный удар по украинской столице во вторник. Минобороны указало, что был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (19)
    Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США
    		  
    15 мая 2023, 15:07
    Фото: Tomasz Gzell/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил об инциденте с аэростатом в США после того, как в Польше заметили похожий объект.

    На брифинге министр напомнил, что аэростат в небе над США был замечен два с половиной месяца назад, в начале февраля, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны республики сообщило, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии объект. В ведомстве предположили, что это мог быть разведывательный аэростат. Он, вероятно, упал, и его не могут найти уже третий день.

    Китайский аэростат в США зафиксировали в январе, а 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя над Атлантикой. В Пекине произошедшее назвали фарсом Вашингтона.

    Коментарии (10)
    Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
    Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
    		   
    17 мая 2023, 21:48
    Фото: wikimedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».

    Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.

    Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.

    Коментарии (3)
    Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
    Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином

    17 мая 2023, 07:38

    Текст: Антон Антонов

    Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.

    Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.

    Коментарии (3)
    Блинкен не стал исключать объявления России спонсором терроризма
    Блинкен не согласился с заявлением, что Госдеп никогда не объявит Россию спонсором терроризма
    		   
    17 мая 2023, 00:58
    Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласился с заявлением американского сенатора Линдси Грэма о том, что Госдеп никогда не признает Россию «страной – спонсором терроризма».

    Грэм на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям спросил Блинкена: «Но вы же никогда не включите Россию в список стран – спонсоров терроризма?». На это Блинкен ответил: «Никогда не говорите никогда», – передает ТАСС.

    Напомним, летом Палата представителей США требовала от Блинкена включить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Блинкен ответил, что практический эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна». 

    Коментарии (6)
    В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана

    15 мая 2023, 08:33

    Текст: Александра Юдина

    Белый дом должен остерегаться укрепляющихся отношений России и Ирана, выразили мнение обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

    В статье отмечается, что Вашингтону и его единомышленникам необходимо в срочном порядке предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает RT.

    Авторы материала заверили, что Россия и Иран компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией собственного двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, поэтому американским властям срочно нужно вмешаться.

    Кроме того, Иран и Египет начали переговоры по восстановлению дипотношений – страны, которых уже более 40 лет нет дипломатических отношений после разрыва в 1979 году.

    Коментарии (2)
    В Пентагоне подтвердили доставку в Германию танков Abrams для обучения ВСУ
    		   
    15 мая 2023, 21:52
    Фото: Daniel Lob/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    В Германию прибыл 31 танк Abrams для обучения украинских военных, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, украинские военные приступят к обучению, по оценкам Минобороны США, в течение «пары следующих недель», передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщали о доставке первых танков Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ. Отмечалось, что для подготовки понадобится около 10 недель.

    Коментарии (2)
    Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
    Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

    16 мая 2023, 09:58

    Текст: Александра Юдина

    В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.

    По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».

    Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.

    Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.

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