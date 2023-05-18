США отозвали экспортные привилегии у авиакомпании Smartavia

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для ее усмирения

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности ее руководства

Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Если российская спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину», сказал Киссинджер. Украину следует принять в НАТО «ради безопасности Европы», тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Киссинджер заявил, что, будь у него возможность обсудить Украину с главой российского государства Владимиром Путиным, он сказал бы президенту России, что для Москвы «тоже было бы безопаснее» вступление Украины в НАТО. Однако Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, европейцы предпочитают вооружить ее и заставить обороняться.

Киссинджер полагает, что при определенных условиях Китай «мог бы неохотно согласиться на членство Украины в НАТО», передает ТАСС.

Кроме того, Киссинджер заявил, что предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно властями Соединенных Штатов. Он предположил, что диалогу могло помешать крайне неприязненное личное отношение к Путину главного американского переговорщика. Вероятно, Киссинджер говорил о замглавы Госдепа Уэнди Шерман.

Киссинджер напомнил, что так называемый Берлинский ультиматум первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева привел к долгим переговорам и подписанию четырехстороннего соглашения по Берлину, но в случае с Украиной диалога не получилось. Киссинджер счел ошибкой то, что США допустили вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО. Однако это, по его словам, «не оправдывает действий России».

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, говоря о возможности вступление Украины в НАТО, заявил: «Очевидно, не прямо сейчас, не сейчас». В 2022 году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.