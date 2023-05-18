В Алтайском крае задумались об участии в новом зерновом коридоре между Россией и Китаем

В Алтайском крае сообщили об изучении участия в новом сухопутном зерновом коридоре между Россией и Китаем

Власти Алтайского края изучат перспективы участия региона в края в новом сухопутном зерновом коридоре между Россией и Китаем. Разработать соответствующее соглашение поручил президент Владимир Путин на совещании о весенних полевых работах.

«Изучаем перспективы и возможности этого проекта для нашего края», – написал глава Алтайского края Виктор Томенко в Telegram по итогам совещания.

Томенко рассказал, что по всему краю сейчас идет посевная кампания – общая площадь около 5,4 млн гектаров.

«Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей», – написал глава региона.

К увеличению урожайности приводит мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд наших аграриев, господдержка.

«В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 млн и теперь будем перечислять второй – примерно в том же объеме. А еще есть льготные и инвестиционные кредиты, субсидии на поддержку животноводства, растениеводства и многие другие инструменты», – рассказал Томенко.

Он выразил уверенность, что в этом году также будет достигнут рекордный урожай.

«На площадке Госсовета при президенте РФ я как руководитель сельскохозяйственного направления обсуждаю с коллегами, экспертами и представителями бизнеса различные предложения. В том числе и госпродзаказ, и государственные зерновые интервенции. Эти темы требуют очень внимательной и детальной проработки», – заключил Томенко.