МИД подтвердил введение ограничений на использование счетов финской дипмиссии

Москва в ответ на ограничения на использование счетов посольством и генконсульством России в Финляндии ввела ограничения на пользование счетами финской дипмиссией, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в России ввели ограничения на использование счетов посольством Финляндии и генконсульством, расположенном в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Подобные действия она назвала зеркальным ответом на ограничения, введенные Хельсинки в отношении российского ведомства. Посольство России теперь может пользоваться счетом только в одном из финских банков.