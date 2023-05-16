Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге

Спектакль режиссера Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита», роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменен в Екатеринбурге, сообщили в организующем гастроли театральном клубе «Антракт».

Спектакль собирались показать на сцене Дворца молодежи 18 мая. Однако его афиша исчезла с сайта организации. В «Антракте» подтвердили отмену спектакля, но причин не назвали. Уточняется, что «билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже», передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале премьеру спектакля отменили в Санкт-Петербурге. Серебряков и Раппопорт также снимались вместе с Иваном Ургантом в «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Премьеру новогодней сказки сняли с эфира.

Раппопорт в ноябре исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов. Она выступала с осуждением российской специальной военной операции на Украине.

В 2019 году в России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.