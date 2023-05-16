Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге

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16 мая, вторник | Последнее обновление — 23:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании Гуцул главой автономии
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
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Спектакль режиссера Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита», роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменен в Екатеринбурге, сообщили в организующем гастроли театральном клубе «Антракт».
Спектакль собирались показать на сцене Дворца молодежи 18 мая. Однако его афиша исчезла с сайта организации. В «Антракте» подтвердили отмену спектакля, но причин не назвали. Уточняется, что «билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже», передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале премьеру спектакля отменили в Санкт-Петербурге. Серебряков и Раппопорт также снимались вместе с Иваном Ургантом в «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Премьеру новогодней сказки сняли с эфира.
Раппопорт в ноябре исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов. Она выступала с осуждением российской специальной военной операции на Украине.
В 2019 году в России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.
В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты
Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки
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В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил.
Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома.
Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи.
В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.
Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»
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Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр».
Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар.
Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма.
Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова
Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова.
Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова.
В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
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Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России
Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.
Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости».
Ученого СО РАН заподозрили в госизмене
Ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене
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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. Его коллеги обратились к российским органам власти с открытым письмом с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
Согласно письму, опубликованному на сайте ИТПМ СО РАН, за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое выдающихся ученых-аэродинамиков института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев.
Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и в настоящее время находится под домашним арестом. В госизмене ученого заподозрили из-за публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. При этом перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обратились к российским органам власти, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
«Наши коллеги … известны блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину. … Они оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске», – говорится в письме.
В обращении также подчеркивается, что материалы подозреваемых ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения обнаружены не были.
«Мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. … Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», – указали авторы письма, напомнив, что отсутствие публикаций и выступлений на конференциях приведет к резкому падению уровня исследований.
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Найден неизвестный прогноз Жириновского о России в 2025 году
Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел неизвестный прогноз Жириновского о будущем России с 2025 по 2040 год
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще один прогноз первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
В своем Telegram-канале он опубликовал записи Жириновского, в котором тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также Дегтярев опубликовал «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. «НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – процитировал Дегтярев Жириновского.
Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
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Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.
В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС.
9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер.
Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
В районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» зафиксированы толчки неизвестного происхождения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).
Агентство отмечает, что поначалу сейсмологи расценили толчки как землетрясение, но после дополнительного анализа данных эта возможность была исключена, передает РИА «Новости».
По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
Американский генерал объяснил долгую подготовку Украины к контрнаступлению
Генерал США Хертлинг: Киев откладывает контрнаступление из-за сложности и высоких рисков
Вооруженные силы Украины откладывают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, пишет в The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг.
По словам генерала, украинского контрнаступления стоит ожидать в ближайшее время, однако точную дату назвать невозможно. «Это может начаться в течение нескольких дней или недель. Те, кто размышляет о том, когда именно может произойти атака, должны понимать сложную задачу, стоящую перед украинскими войсками», – пишет экс-главком в колонке для The Washington Post.
Хертлинг подчеркнул, что для наступления требуется большое количество сил, большая маневренная ловкость и длинные, надежные линии снабжения. «Ничего подобного в таком масштабе ВСУ еще не проводили», – добавил он.
Ранее британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Украине нужно провести целую серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться целей, на это может уйти несколько лет.
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