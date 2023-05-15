«Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар 15 мая 2023, 13:51 Текст: Вера Басилая

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар 15 мая 2023, 13:51 Текст: Вера Басилая

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение 2 мая 2023, 20:09 Текст: Ольга Никитина

Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные. Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом. Новости СМИ2 Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается 19 апреля 2023, 11:43 Текст: Ольга Никитина

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом. Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги. Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет

Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова. Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС. Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза». В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца. Новости СМИ2 В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий 7 апреля 2023, 14:23 Текст: Ольга Никитина

По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций. Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области 6 апреля 2023, 11:07 Текст: Александра Юдина

В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году. Новости СМИ2 «Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели Глава «КамАЗа» Когогин заявил о планах «Москвича» выпустить две новые модели SUV и седан к концу года 16 марта 2023, 12:25 Текст: Вера Басилая

«Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП. По словам гендиректора «КамАЗа», в конце года «Москвич» собирается выпустить новые модели SUV и седан, передает ТАСС. Также Когогин заявил, что прототип российского электрокара «Атом» хотят показать в мае на форуме Kazan Summit. Как сообщалось ранее, «КамАЗ», который является технологическим партнером «Москвича», под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан. Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Производство итальянских и голландских сыров в Домодедово перевели на отечественное сырье Сыровары из Домодедова перевели производство итальянских и голландских сыров на отечественное сырье 20 февраля 2023, 13:59 Текст: Вера Басилая

Сыроварня «Калачево» в Домодедово перевела производство итальянского качотты и голландского гауды на российское сырье, предприниматели нашли замену импортной закваске по приемлемой цене. По словам управляющего домодедовской экофермы «Калачево» Ивана Горобцова, уже перерабатываются около двух тонн коровьего молока в месяц, которые закупают в соседнем совхозе, передает канал «360». Он отметил, что на российском оборудовании в день производится 160 кг сыра «Паста Филата»: страчателла, моцарелла, буррата, также выпускаются сыры из козьего молока, для этого на ферме содержатся 80 коз альпийской породы. Фермеры отметили, что на предприятии разрабатывают рецептфирменного сыра «Калачевский», который, как предполагается, что появится в магазинах в этом году. Ранее в России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти. Новости СМИ2 В России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти Химики из МФТИ разработали отечественный препарат для сбора нефти с поверхности воды 13 февраля 2023, 13:49 Текст: Вера Басилая

Химики из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую формулу вещества для ликвидации нефтеразливов в умеренных широтах, сообщили в МФТИ. Поверхностно-активное вещество делит нефти на мельчайшие капли, которые быстро рассеиваются в толще воды с последующей естественной биодеградацией. До сих пор в России использовали для ликвидации разливов нефтепродуктов механический сбор, применяли боны и скиммеры, передает «Газета.Ru». Ведущий инженер МФТИ Татьяна Мокочунина, один из соавторов разработки рассказала, что ученые стали перед собой задачу разработать состав вещества с высоким диспергирующим действием при определенных температуре и солености воды и обладающего низкой токсичностью. Опыты показали, что диспергент эффективно удаляет нефть с водной поверхности даже при низком волнении моря при температуре воды от +10 до +30°С и солености от 5 до 30 %, его можно использовать в умеренных широтах и применять совместно с механическими средствами сбора. Отечественных аналогов, готовых к выходу на рынок, у него нет. Научный коллектив МФТИ уже получил патент на данный препарат, на очереди получение разрешительной документации для применения диспергента в России и организация его производства. Собянин рассказал о поддержке импортозамещающих производств Мэр Москвы Собянин рассказал о поддержке импортозамещающих производств 1 февраля 2023, 11:59 Текст: Вера Басилая

На платформе Московского инновационного кластера (МИК) зарегистрировано более 35 тыс. организаций из 82 регионов России, они получат поддержку от города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Московский инновационный кластер дает возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий, крупных корпораций и запуска совместных проектов в импортозамещении, пишет «Вечерняя Москва». Собянин отметил, что более 900 компаний на МИК участвует в 15 межотраслевых кластерах, они уже реализуют 39 высокотехнологичных решений. Мэр Москвы считает, что подобная интеграция экономически выгодна для всех компаний, поскольку помогает избежать издержек от работы в других сферах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы направили более 800 млн рублей на развитие производств в рамках импортозамещения. Новости СМИ2