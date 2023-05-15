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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 11:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
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Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.
«Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.
Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.
Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.
При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько.
«Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале.
По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу».
Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя.
Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике.
Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по тыловым пунктам дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по тыловым пунктам украинской дислокации и складам с боеприпасами в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе атаки были уничтожены также вооружения и военная техника, которая поступила из стран Запада. В Минобороны заявили, что на Купянском, Краснолиманском, Соледаро-Артемовском направлениях поражены более 440 украинских военных.
Отмечается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили пять автомобилей, гаубица Д-20 и противотанковая пушка «Рапира».
На Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указали в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.
В пресс-службе заявили, что российскими войсками южнее населенного пункта Красное ДНР отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ. Также отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.
В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.
Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.
На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Авиация ВКС России сбила украинский Су-27 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики (ДНР) сбила украинский самолет Су-27, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки также были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Как указали в Минобороны, ВС РФ уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области, ДНР, ЛНР и Харьковской области. По данным пресс-службы, на Соледаро-Артемовском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях поражены более 540 украинских военнослужащих.
На Соледаро-Артемовском направлении уничтожили 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-20, отметили в ведомстве.
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и Запорожской области, а в Запорожской области уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.
За сутки на данных направлениях противник потерял четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», подчеркнули в Минобороны.
В пресс-службе заявили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а районе города Николаева уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон».
Кроме того, в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
В ведомстве указали, что в районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также в ДНР и Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.
В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.
Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца
Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца
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В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.
«Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.
«Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.
«На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ
После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.
Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
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Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.
Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.
В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.
Франция пообещала оснастить несколько батальонов ВСУ колесными танками
Лидеры Франции Макрон и Украины Зеленский договорились об оснащении нескольких батальонов ВСУ колесными танками AMX-10RC
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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам воскресной встречи в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.
Согласно договоренностям Макрона и Зеленского, военная поддержка Францией Украины продолжится, готовятся новые поставки с учетом самых срочных потребностей Украины. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, передает ТАСС.
В Париже пообещали и дальше оказывать поддержку Киеву в области ПВО, а также напомнили о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС России. Кроме того, во Франции пообещали продолжить фокусироваться на немедленной поддержке Украины в рамках НАТО.
Напомним, в начале апреля Минобороны сообщало о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками.
Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого
Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого в Ахене, вступительную речь произнес канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам Шольца, Европа многим обязана Зеленскому, так как украинский президент внес большой вклад в европейское единство, передает РИА «Новости».
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Ранее ее получали папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Стала известна страна, которую Зеленский посетит после Германии
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию, сообщил телеканал BFMTV.
Зеленский должен прибыть в Париж во второй половине дня. Там он встретится с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна. После этих встреч Зеленский отправится на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.
Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Названы темы переговоров Макрона и Зеленского
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудят срочные военные и гуманитарные потребности Киева, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Кроме того, Макрон планирует напомнить о поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и фундаментальных интересов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье Зеленский должен прибыть во Францию.
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