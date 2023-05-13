Зеленский указал на неурегулированный Трампом конфликт в Донбассе

Зеленский указал на продолжавшийся при президентстве Трампа конфликт в Донбассе

Дональд Трамп, который обещает урегулировать конфликт на Украине, не смог урегулировать конфликт в Донбассе, когда был президентом США. заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский «напомнил», что Трамп уже занимал пост президента США, причем сам Зеленский в тот период тоже стал президентом. Он «не уверен», что Трамп «был глубоко погружен в этот вопрос». «Тем не менее», заявил Зеленский, конфликт в Донбассе Трамп так и не урегулировал. При этом Зеленский не уверен, что данное направление работы Трамп считал приоритетным. «Я ни в чем его не обвиняю, но мы имеем факты», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским для прекращения конфликта на Украине в течение 24 часов. В начале марта Трамп также обещал в случае своего переизбрания на пост президента США разрешить конфликт на Украине за сутки.