Политолог оценил главные события недели в России

Политолог Потуремский оценил главные события недели в России

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский оценил главные политические события недели в России, назвав День Победы важной для страны и идентичности российского общества датой.

Эксперт отметил, что 9 мая и Парад Победы всегда находят живой искренний отклик и с точки зрения социального самочувствия, и с точки зрения оценки работы власти и ситуации в стране. По его словам, важно и то, что лидеры СНГ были вместе на трибунах.

«Это важный сигнал и внутрь страны, и вовне. Такое подтверждение позиции и отношений между странами. Ответ на вопрос: кто с нами?», – заявил Виктор Потуремский.

Также эксперт заявил, что лесные пожары принесли широкие масштабы бедствия для Урала и Западной Сибири и стали серьезным вызовом для региональной власти.

«Отдельно отмечу, что ярко проявляется здесь одна из важнейших черт нашего национального характера – стремление помочь друг другу. В борьбу с пожарами массово вступают волонтеры. Звучит много важных общественных инициатив», – отметил политолог.

Также Потуремский назвал важными встречи президента России Владимира Путина с главами Ивановской и Тюменской областей.

Политолог заявил, что обе встречи – своеобразное подведение итогов работы глав, где обоим губернаторам удалось показать достаточно внушительные результаты.

«Если говорить о Тюменской области, то кроме ресурсного и экономического потенциала, это еще и такая лаборатория передового управленческого опыта. Традиционно очень сильная и эффективная региональная власть. Александр Моор это доказал и показал. Если говорить об Ивановской области, здесь тоже можно говорить не только о развитии экономического потенциала, в том числе легкой промышленности. Станислав Воскресенский развивает важную тему, связанную с малыми городами. И области, и губернатору есть, что показать в этой связи. Более того, президент отдельно отметил, что читал статью губернатора. А это вполне четкий сигнал, говорящий об одобрении деятельности Воскресенского со стороны президента», – подчеркнул эксперт.