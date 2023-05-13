Российская группировка «Восток» пресекла украинскую попытку разведки боем

Житель Швеции счел знакомую «российским агентом» и зарезал ее мать

Мужчина в Эребру счел бывшую одноклассницу «российским агентом» и зарезал ее мать

В шведском городе Эребру мужчина ворвался в квартиру бывшей одноклассницы и зарезал ее мать, он считает девушку «российским агентом», сообщают СМИ.

Нападение произошло в феврале, но известно об этом стало только сейчас. По словам девушки, она не виделась с бывшим одноклассником много лет. Он ворвался в ее квартиру с ножом. 25-летняя девушка и ее 50-летняя мать получили «очень сильные ножевые ранения». Мать пострадавшей скончалась «от полученных травм», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.

26-летний нападавший на допросе назвал девушку российским агентом и заявил, что она якобы преследовала его. По версии мужчины, он пришел к ней, чтобы убедить прекратить преследование, но мать девушки якобы напала на него с ножом и пришлось защищаться.

Прокурор Андерс Перссон не увидел никаких подтверждений его слов и свидетельств того, что агрессию проявила женщина. По данным издания, нападавший оставил на месте преступления окровавленную записку, в которой говорилось: «Она была российским агентом. Слава Украине». Прокурор назвал обвиняемого психически неуравновешенным. Сам же преступник не отрицает вину, однако считает, что не должен нести уголовную ответственность.