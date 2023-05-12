Медведев предложил создать универсальный международный договор в цифровой сфере

Зампред Совбеза Медведев: Миру нужен универсальный международный договор регулирования в цифровой сфере

В мире необходимо создать универсальный международный договор, который мог бы упорядочивать поведение стран в цифровом пространстве, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Медведев назвал проблему цифрового суверенитета в современном мире одной из наиболее острых. По его словам, необходимо, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми все пользуются, в том числе и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались для посягательства на их суверенитет и их традиционные ценности.

По его мнению, для того чтобы упорядочить поведение стран в цифровом пространстве, нужен универсальный международный договор.

Как указал зампред Совбеза, Россия представила проект такого документа об обеспечении международной информационной безопасности в рамках рабочей группы открытого состава ООН.