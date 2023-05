ВС России уничтожили в районе Григоровки командно-штабную машину ВСУ Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра 11 мая 2023, 08:27 Текст: Александра Юдина

Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости». Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны. Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций. Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье. По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro. При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса. Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации. Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ. Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом. Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны. Новости СМИ2 СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско. Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости». Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон». Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием. Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму. Песков: За год СВО достигнуты определенные цели Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели 10 мая 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС. Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе. Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться. Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов». Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться. Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни. Новости СМИ2 Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине

Фото: Xinhua/TASS

Текст: Алина Власенко

Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен. В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом». Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС. Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой. На Украине опровергли слухи о гибели командующих ВСУ В Минобороны Украины опровергли слухи о гибели командующих ВСУ 10 мая 2023, 19:07 Текст: Кристина Цыцура

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что все командующие ВСУ живы, сообщения об их гибели она опровергла. По словам Маляр, сообщения о якобы ликвидации украинских командующих появлялись три раза за последние семь дней, написала она в Telegram-канале. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что сотрудник офиса Алексей Титаренко погиб в подконтрольной Киеву части ДНР, а в ряде СМИ Украины и России появлялись сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не будет присутствовать на заседании комитета на уровне начальников генштабов. Причиной была названа «напряженная ситуация» в стране. Новости СМИ2 Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в городе Стародуб 11 мая 2023, 01:57 Текст: Антон Никитин

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона заверил, что на месте работают оперативные службы. Накануне утром на наливном пункте «Брянск» в Брянской области была предпринята попытка совершения теракта против системы нефтепроводов «Дружба». Днем ранее ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ 11 мая 2023, 02:43 Текст: Антон Никитин

В результате взрывов в ближайшем пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, началась детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы, которые были слышны во временно оккупированном городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. По имеющимся у него данным, в результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Напомним, во вторник российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ. Новости СМИ2 Песков: Артемовск будет освобожден Пресс-секретарь президента РФ Песков выразил уверенность в перспективах освобождения Артемовска 11 мая 2023, 00:45 Текст: Антон Никитин

В Кремле уверены в способности российских войск освободить Артемовск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков выразил уверенность в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), что Артемовск будет освобожден. При этом он отметил, что тактика и стратегия – это прерогатива военных, однако все подразделения, задействованные в специальной военной операции, едины в своей цели, передает ТАСС. Представитель Кремля также констатировал, что в Артемовске ведутся очень тяжелые наступательные действия, это очень сильный укрепрайон, там сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе и иностранной техникой, иностранными боеприпасами. Накануне российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Греческий генерал заявил о преступлении Киева против собственного народа Греческий генерал Христу обвинил Киев в преступлении против собственного народа 10 мая 2023, 10:58 Текст: Алина Власенко

Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города, это преступление против собственного народа, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генсекретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. «Украина … перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому … погибает мирное население», – сказал Христу, назвав военным преступлением организацию военных баз в городах, в том числе в больницах, передает РИА «Новости».

По словам Христу, Зеленский и руководство Украины совершают преступление против своего народа, что приводит к тысячам жертв среди мирного населения. Бывший военный отметил, что войны должны вестись исключительно между армиями на открытом пространстве. Одновременно Христу напомнил, что международная общественность не возмутилась, когда украинские войска на протяжении восьми лет бомбили города. Тем временем генерал американских ВВС в отставке Филип Бридлав заявил, что страны Запада не заинтересованы в победе Украины, поскольку опасаются расширения зоны конфликта на страны Европы. Новости СМИ2 В Музее Победы состоялась премьера фильма «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса» 10 мая 2023, 21:14 В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялся кинопоказ документальных фильмов «Азов» головного мозга» и «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса». Бойцы с Авдеевской передовой приехали в Москву, чтобы представить документальный фильм Марины Ким «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса» в Музее Победы. «Мы сегодня представляем фильм о самом легендарном подразделении, которое с 2014 года на Донецком фронте участвовало во всех славных боях. Это ребята из «Пятнашки», сейчас они уже называются «Дикая дивизия Донбасса». Это как раз те парни, которые сейчас участвуют в штурмовых операциях по освобождению Авдеевки», – рассказала автор фильма Марина Ким. Она добавила, что «в дивизии многонациональный состав. И наш фильм об этом. О том, что ребята из разных регионов нашей страны, бывших республик и стран СНГ сплотились и вместе воюют и живут как одна семья». В фильме «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса» бойцы специальной военной операции откровенно делятся со съемочной группой своими мыслями и эмоциями. «Съемочная группа никоим образом не нарушала нашу повседневную службу и быт», – признался один из героев фильма боец дивизии Альяс (позывной – «Горец»). В другом фильме – «Азов» головного мозга» съемочной группе Марины Ким удалось побеседовать с пленными украинскими националистами из террористической организации «Азов». Съемки произошли незадолго до того, как по колонии, в которой находились пленные «азовцы», украинские власти нанесли ракетные удары. «Мы снимали интервью с «азовцами», которые были в плену, еще до того, как они были обменены. Нам хотелось показать зло лицом. Когда только началась специальная военная операция, все задавали вопросы: «А кто такие украинские нацисты?», «Правда ли, что они там есть?» Нам хотелось показать в интервью, насколько они «нелюди», насколько они увлечены идеологией, которая уже разрушила их мозги и продолжает рушить Украину. Хотелось заглянуть в их лица и понять, люди ли они вообще?» – поделилась Марина Ким. Она добавила, что «общаться с ними было не очень приятно. Они идеологически абсолютно подкованы. Сразу становится понятно, что это не люди, которым что-то взбрело в голову, и они пошли. Видно, что это идеология, которая работает против нас. Она целенаправленно насаждалась им в головы последние 30 лет, и сейчас мы имеем такой результат». «Музей Победы для меня – священное место. Я даже когда на эту «землю» заступаю, мне уже как-то не по себе. Здесь хранится наша общая память. И конечно, нам важно показать наши фильмы именно здесь», – подчеркнула Марина Ким. Песков: Страны Запада вынудили Россию начать СВО Пресс-секретарь президента РФ Песков: Страны Запада вынудили Россию начать СВО 11 мая 2023, 01:10 Текст: Антон Никитин

Страны Запада сделали «очень много всего плохого» в адрес России, обманывали Москву и тем самым вынудили начать СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины). Представитель Кремля заявил, что страны Запада сделали «очень много всего плохого» и очень много ошибок, и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Он пояснил, что это страны Запада обманули Россию после развала Советского Союза, устроили расширение НАТО, включая расширение военной инфраструктуры в сторону границ России. Он напомнил, что страны Запада стали говорить, «нет, никто ничего не обещал Горбачеву, когда разваливался Советский Союз, и даже если что-то обещал, все равно ничего не подписали, поэтому мы имеем право действовать, как хотим», передает ТАСС. Представитель Кремля констатировал, что страны Запада фактически каждый раз пытались оказывать давление на Россию, исключая, де-факто, возможности равноправного сотрудничества. «Им интересно только сотрудничество, где они сверху, а мы снизу», – выразил уверенность пресс-секретарь российского лидера. По его словам, трудно сказать, какое будущее у отношений России с западными странами, так как сейчас события развиваются настолько быстро, что мы все ограничены в своих возможностях делать прогнозы, будь то сфера экономики или сфера политики. Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал СВО ответом России на «бесконечное расширение» НАТО. Новости СМИ2 ВС России уничтожили в районе Григоровки командно-штабную машину ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили в районе Григоровки барражирующим боеприпасом «Ланцет» командно-штабную машину ВСУ 11 мая 2023, 07:52 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие группировки «Восток» вблизи Григоровки уничтожили командно-штабную машину вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Офицер сообщил, что в районе населенного пункта Григоровка барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена командно-штабная машина противника. Он добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека», передает ТАСС. Кроме того, по имеющимся у Гордеева данным, военнослужащие группировки «Восток» расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка. Помимо этого, передовыми подразделениями группировки «Восток» на Южнодонецком направлении при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника. Офицер также информировал, что на Запорожском направлении средствами воздушной разведки был вскрыт и уничтожен расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» пункт временной дислокации противника в районе Гуляйполя. Напомним, во вторник российские артиллеристы максимально точно поразили штаб ВСУ у донецкого Нью-Йорка. ВСУ увеличили число разведывательных беспилотников под Каховкой ВСУ увеличили число разведывательных беспилотников под Каховкой в несколько раз 10 мая 2023, 09:24 Текст: Александра Юдина

Украинское командование увеличило в несколько раз число беспилотников в районе Каховки в Херсонской области в разведывательных целях, рассказал командир занимающей на левом берегу Днепра позиции роты с позывным Шило. По его словам, минимум по два беспилотника на разведке местности, они же наводят артиллерию на позиции российских военных, передает ТАСС. Собеседник отметил, что занимающие правый берег Днепра в Херсонской области части готовятся отвлечь внимание российских военных, однако наши позиции ведут круглосуточное наблюдение и уверяют в готовности к любым действиям ВСУ. Военнослужащий также добавил, что Днепр на данном участке имеет значительную ширину, из-за чего попытки ВСУ форсировать реку вряд ли будут иметь успех. Кроме того, военнослужащий подчеркнул, что российской стороне известно, что на противоположном берегу Днепра стоят 223-й и 126-й отдельные батальоны территориальной обороны Украины. Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ активизироваться в Херсонской области немедленно пресекаются, российская артиллерия громит противника и в местах скопления, и при перемещении. Новости СМИ2 Российские военные уничтожили украинские САУ «Гвоздика» и миномет на Херсонском направлении 10 мая 2023, 11:09 Текст: Александра Юдина

Российские военные за минувшие сутки уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» и миномет калибра 120 мм на Херсонском направлении, сообщил представитель региональных экстренных служб. По его словам, в ночь на среду артиллерийским огнем близ населенного пункта Инженерное была уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика», а около Понятовки уничтожен минометный расчет и боекомплект к нему, передает ТАСС. Уточняется, что погибли десять бойцов ВСУ, трое получили ранения. Накануне сообщалось, что Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области.