Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки

В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.

ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».

«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».

Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».