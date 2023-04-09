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Бастрыкин потребовал завести дело против плюнувшей в Вечный огонь
Глава СК России Бастрыкин потребовал повторно завести уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь в Саратове девушки
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили в Информационном центре СК РФ.
Областное управление СК РФ отмечало, что 17 марта около 22.00 (21.00 мск) девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), передает РИА «Новости».
В Telegram-канале Информационного центра СК РФ сообщили, что принятое решение о возбуждении уголовного дела было отменено прокурором. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову повторно возбудить и расследовать уголовное дело по указанной ситуации, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.
Видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, появилось ранее в паблике в соцсети «ВКонтакте». Подруга подозреваемой отказалась от предложения, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, 19-летнюю девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
Напомним, 19 марта СК начал проверку осквернения Вечного огня в подмосковном Можайске.
СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
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Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить под Артемовск на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.
Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
В Минобороны России отчитались об уничтожении российскими силами в районе города Запорожье хранилища топлива для украинской группировки войск.
Так, в своем Telegram-канале ведомства сообщило, что ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, которым обеспечивались группировки ВСУ на Донбассе.
Также в МО сообщили, что в районах Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.
Погибла актриса дубляжа Елена Шульман
«Нева-фильм»: В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Петербурге, о ее смерти рассказал генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин.
Он уточнил, что Шульман попала под троллейбус, передает РИА «Новости».
Студии озвучания Red Head Sound, сообщила, что во время происшествия актриса стояла на остановке общественного транспорта. Также в студии добавили, что в понедельник Шульман могла бы отметить свой 54-й день рождения.
Елена Шульман озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом в российском дубляже говорили Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
Президент Грузии предложила переделать мемориал павшим в Великой Отечественной
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье выступила с инициативой изменить открытый в 1970-е годы прошлого века мемориал павшим в Великой Отечественной войне в Тбилисском парке Ваке – бывшем Парке Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во время встречи с известными в Грузии женщинами в Тбилисском театре оперы и балета она сказала, что предлагает так переделать мемориал, чтобы тот «вместе с Великой Отечественной войной объединил память всех тех, кто погиб во всех битвах за независимость Грузии».
Она отметила, что предложила это мэрии Тбилиси, но ответа пока нет. «Но я не теряю надежды», – сказала Саломе Зурабишвили.
В парке Ваке в центре Тбилиси расположены также Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Ежегодно 9 мая представители руководства Грузии возлагают сюда венки.
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, триста тысяч из них погибли. Это самый большой показатель в процентном соглашении среди республик бывшего СССР.
Примечательно, что в Грузии запрещены все символы «тоталитаризма», включая и «георгиевские ленточки».
Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками
МО: В ВС России созданы специальные группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками
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Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.
Как сказал Арифулин в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», по указанию заместителя министра обороны России генерал-полковника Евкурова была поставлена задача по созданию групп борьбы с западными танками, начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения, а Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь, передает ТАСС.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
До этого экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы заявил, что поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием».
Напомним, на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.
В Совфеде назвали неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
Пушков назвал неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
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Поездка президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказалась «мягко говоря» неуспешным, поскольку не привела к ожидаемым результатам Запада, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков пояснил, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину «изменить подход к России», что не возымело эффекта. Также он подчеркнул, что Макрону и фон дер Ляйен не удалось добиться от Китая телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пушков также написал, что фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием.
Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.
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СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
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Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.
Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года
Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет.
Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
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Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Как сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, но они склонны к такой истеричной реакции на планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, передает ТАСС.
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Инфографика
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Комментируя обсуждение президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «Ну да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию
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Сын Красноярского губернатора Александра Усса Артем, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщил его отец Усс, поблагодарив, всех кто помог его сыну вернуться на родину.
Губернатор опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.
Усс отметил, что путь Артема в Россию был очень непростым. Он не прокомментировал, как именно его сын попал из Италии в Россию, объяснив это тем, что его сын – непубличная личность, и он будет сам решать, рассказывать ему об этом или нет, передает Газета.Ru.
Он выразил благодарность всем, «кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию». По его словам, за рубежом есть «немало порядочных и искренних людей», которые готовы помочь России. Отдельно Усс выразил слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав, его человеком «с большим и открытым сердцем», пишет «Коммерсант».
Во вторник сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.
Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
Ахеджакова уволилась из «Современника»
Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
Народная артистка России Лия Ахеджакова решила уволиться из столичного театра «Современник» по собственному желанию, сообщили в пресс-службе учреждения.
В пресс-службе отметили, что Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, поэтому трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, передает РИА «Новости».
В конце марта сообщалось, что Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник». Позже в театре заявили, что спектакли с Лией Ахеджаковой остаются в репертуаре «Современника», никаких заявлений от актрисы не поступало.