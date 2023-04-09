Бастрыкин потребовал завести дело против плюнувшей в Вечный огонь

Глава СК России Бастрыкин потребовал повторно завести уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь в Саратове девушки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили в Информационном центре СК РФ.

Областное управление СК РФ отмечало, что 17 марта около 22.00 (21.00 мск) девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), передает РИА «Новости».

В Telegram-канале Информационного центра СК РФ сообщили, что принятое решение о возбуждении уголовного дела было отменено прокурором. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову повторно возбудить и расследовать уголовное дело по указанной ситуации, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.

Видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, появилось ранее в паблике в соцсети «ВКонтакте». Подруга подозреваемой отказалась от предложения, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, 19-летнюю девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.

Напомним, 19 марта СК начал проверку осквернения Вечного огня в подмосковном Можайске.