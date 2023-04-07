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Экс-судья: Трамп не попадет в тюрьму по предъявленным ему обвинениям
Экс-судья Наполитано: Трамп не попадет в тюрьму по предъявленным в Нью-Йорке обвинениям
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не попадет в тюрьму по тем обвинениям, которые ему предъявили во время процесса в Нью-Йорке, выразил мнение экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
По его словам, даже в случае если Трампа уличат во всех 34 пунктах обвинения, в тюрьму он не попадет, передает РИА «Новости».
Наполитано добавил, что экс-главе США грозят высокие штрафы, причем весьма существенные даже для такого состоятельного человека.
При этом экс-судья допустил, что Трамп все же может оказаться за решеткой, в случае если ему предъявят более серьезные обвинения.
«Плохая новость заключается в том, что предстоящие обвинения гораздо серьезнее, и они действительно предусматривают тюремное заключение, если ему будет предъявлено обвинение и он будет осужден по ним», –резюмировал Наполитано.
Напомним, Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.
Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс заступилась за экс-президента
Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс считает, что экс-президент США не заслуживает тюрьмы
Фигурантка дела против экс-президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что не верит в то, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.
По ее словам, она не думает, что преступления Трампа против нее заслуживают лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Актриса добавила, что не боится давать показания, так как ей нечего скрывать, и она не боится говорить правду.
Напомним, ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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Трамп предупредил о риске начала мировой ядерной войны из-за Байдена
Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, выразил мнение глава 45-й американской администрации Дональд Трамп.
Выступая в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после возвращения из Нью-Йорка, Трамп упомянул неприкрытые угрозы разных стран применить ядерное оружие, выразив мнение, что под руководством администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. Трамп подчеркнул, что это действительно может произойти, передает ТАСС.
Накануне 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.
Трампа освободили из-под ареста после выдвижения обвинений
CNN: Экс-президент США Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений, сообщает телеканал CNN.
После завершения выдвижения обвинений Трамп смог свободно покинуть комнату судебных заседаний и здание суда. Глава 45-й администрации США пробыл под арестом около двух часов, что значительно дольше 20-30 минут, ожидаемых защитой, передает ТАСС.
Таким образом, Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.
Как сообщает телекомпания CNN, ожидается, что Трамп отправится напрямую в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник он намерен выступить с заявлением из своего поместья.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп формально арестован до выдвижения обвинений. В тот же день в суде Манхэттена состоялось выдвижение обвинений в адрес экс-президента США. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.
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США предсказали конец существования через три года
American Thinker: Через три года наступит 250-летие Штатов, а империи дольше не живут
Американская администрация довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, угрожающего существованию страны, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его словам, Штаты превратились в «адскую дыру» прямо как в утопии «Голодные игры», где американские верха устанавливают правила по собственной прихоти, по ходу разоряя экономику и разрушая мечты собственных граждан, передает РИА «Новости».
«Грустно за детей и внуков – они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь – менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается через три года», – подчеркнул Джундеф.
Также публицист добавил, что политики США не просто даже не пытаются затормозить упадок США, а наоборот – ускоряют его, «давя газ в пол».
В заключение автор статьи отметил недавний арест экс-президента США Дональда Трампа, которого демократы решили устранить, «вооружившись» судебной системой. Ранее Трамп заявил, что мировое сообщество вплотнуюприблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ: Трамп в суде заявил о своей невиновности
Экс-президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения, сообщила газета The New York Times.
Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания, передает ТАСС.
Как ожидается, Трамп будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.
Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Глава Сальвадора после ареста Трампа отказался считать США демократией
Президент Сальвадора Букеле: После ареста Трампа власти США потеряли моральное право использовать понятие «демократия»
Власти Соединенных Штатов после ареста 45-го президента США Дональда Трампа, который фактически является лидером оппозиции, потеряли моральное право использовать понятие «демократия», выразил мнение президент Сальвадора Найиб Букеле.
Букеле призвал представить себе, что в любой другой стране, кроме США, правительство арестовало главного кандидата от оппозиции. Президент Сальвадора подчеркнул, что Соединенные Штаты потеряли возможность использовать слово «демократия» во внешней политике, передает ТАСС.
Ранее адвокат Дональда Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.
В Сенате испугались влияния дела Трампа на судебную систему США
Сенатор Ромни: Выдвижение обвинений против Трампа подрывает веру американского общества в правосудие
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Решение выдвинуть обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру американского общества в правосудие, заявил сенатор и бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Митт Ромни.
Сенатор Ромни выразил мнение, что характер и поведение 45-го президента Трампа якобы делают его неподходящим для поста главы Соединенных Штатов. Он также выразил мнение, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг в угоду политической повестке перегнул палку и дошел до уголовных обвинений в тяжком преступлении. Ромни подчеркнул, что никто не выше закона, даже бывшие президенты, но каждый имеет право на равное отношение к себе в соответствии с законом, передает ТАСС.
Бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии также отметил, что превышение полномочий прокурором создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру общества в американскую систему правосудия.
Сенатор выразил надежду, что в рамках этого разбирательства обвинения и доказательства будут должным образом рассмотрены, а исход дела решит суд присяжных, который должен действовать максимально тщательно и беспристрастно.
Ранее адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против 45-го президента США Дональда Трампа является политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.
Белый дом заявил о готовности к беспорядкам из-за дела Трампа
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа
Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений экс-главе государства Дональду Трампу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что администрация «готова» к возможности беспорядков, сообщает ТАСС.
«Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это (дело Трампа) не является предметом его внимания», – сказала она.
Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
В суде Манхэттена началось выдвижение обвинений в адрес Трампа
Источники: Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Трампа начался в суде Манхэттена
Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Дональда Трампа проходит в суде Манхэттена, сообщили источники в суде.
По словам одного из осведомленных источников, сейчас в суде Манхэттена должно проходить выдвижение обвинений в адрес 45-го президента США, передает ТАСС.
Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам. Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка в суде запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что 45-й президент США Дональд Трамп арестован до выдвижения обвинений. Позже американские СМИ сообщили, что Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.
Трамп отверг все обвинения в нарушении закона
Экс-президент США Трамп: Никакого нарушения закона не было
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что не допускал инкриминируемых ему прокуратурой нарушений закона.
Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что слушания были шокирующими для многих и вместе с тем сюрпризов не принесли. По его словам, практически каждый юрист говорит, что реального уголовного дела здесь нет, так как никакого нарушения закона не было, передает ТАСС.
Во вторник в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения. Главу 45-й администрации США обвинили в подлоге документов. Трамп заявил о своей невиновности.
Лавров прокомментировал суд над Трампом
Лавров о суде над Трампом: Россия не вмешивается в дела США
Москва не вмешивается в дела Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя судебные разбирательства в отношении экс-президента США Дональда Трампа.
«Мне кажется, им и без нас хорошо», – сказал он в эфире «Россия 1», передает ТАСС.
Ренее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.
Напомним, адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.
После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк
CNN: Экс-президент США Трамп вылетел на самолете из Нью-Йорка во Флориду
Глава 45-й администрации США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, вылетев самолетом во Флориду, сообщает телеканал CNN.
Трамп направился в аэропорт сразу из здания суда. Время полета до Флориды составляет около трех часов. Как ожидается, после приземления он направится в свое поместье Мар-а-Лаго, откуда выступит с обращением к сторонникам, передает ТАСС.
Во вторник 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.