Песков оценил необходимость изменения ядерной доктрины после размещения ядерного оружия в Белоруссии

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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
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Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

Грузинские спецслужбы не исключают, что беспорядками 7-8 марта управляла «рука Вашингтона» EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
Большая Америка и маленькая Грузия продолжают ссориться по полной программе. Не успела стихнуть их ссора вокруг закона об иностранных агентах, как разразилась новая. Госдеп наложил санкции на четырех высокопоставленных грузинских судей, обвинив служителей Фемиды в коррупции. Это вызвало гнев в Тбилиси. Пусть даже к этим судьям и есть претензии, разве это не внутреннее дело маленькой и гордой республики? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Хочется надеяться и на то, что поступок Треповой, в отличие от дела Засулич, не породит и моды на терроризм среди нашей молодежи. Уж больно непрезентабельно она выглядит в этой истории. Но риск такой существует. Ведь таких «Даш» у нас в стране немало. Подробности...

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 8 комментариев
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Песков оценил необходимость изменения ядерной доктрины после размещения ядерного оружия в Белоруссии

    Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра ядерной доктрины

    7 апреля 2023, 13:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ядерная доктрина России не требует пересмотра после размещения ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Не требует», – ответил он на соответствующий вопрос.

    При этом Песков усомнился, что в мире есть потенциал для принятия всеобщего консенсуса по полному отказу от ядерного оружия, передает ТАСС.

    Он отметил, что это потребовало бы всеобщего консенсуса, но пока этого нельзя ожидать.

    Так Песков прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко всем странам собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».

    Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
    		   
    6 апреля 2023, 15:55
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.

    Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.

    Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.

     

    На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.

    Коментарии (15)
    Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
    		   
    6 апреля 2023, 17:23
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Ядерное оружие России может располагаться в любой точке на белорусской территории, нет нужды в его размещении у западных границ, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

    Белоруссия является западным форпостом Союзного государства, не обязательно располагать российские ядерные заряды у польских, литовских и латвийских границ, они могут быть где угодно, заявил Вольфович, передает БелТА.

    Он добавил, что протяженность страны составляет порядка 600 километров по западной границе, что дает возможность поставить это оружие «где угодно», подходящих мест там достаточно.

    Во времена СССР существовал Белорусский военный округ, там было более 43 точек размещения ядерного оружия, все они сохранились.

    Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.

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    Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко

    6 апреля 2023, 12:13

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.

    В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Коментарии (5)
    Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства
    Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии
    		   
    6 апреля 2023, 16:52
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.

    «В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.

    Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.

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    Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие
    Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить»
    		   
    6 апреля 2023, 15:43
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».

    Как сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», он в этом отношении радикал и считает, что ядерное оружие надо «свезти в одну кучу и уничтожить», передает ТАСС.

    Лукашенко подчеркнул, что согласен со словам президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, но тогда США тоже должны убрать его из других стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.

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    Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко
    		  
    4 апреля 2023, 16:46
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что во время заседания ВГС будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам.

    Также будут приняты решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии.

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    Россия рассмотрит возможность гарантий безопасности для Белоруссии
    Песков: Россия рассмотрит возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии

    6 апреля 2023, 21:56

    Текст: Ольга Иванова

    Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

    «Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы.

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    Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики

    5 апреля 2023, 21:32

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности.

    «Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.

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    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

    5 апреля 2023, 18:06

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прилетел в Москву, сообщает агентство БелТА.

    Отмечается, что это рабочий визит главы страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о подготовке к встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В четверг Лукашенко должен принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

    Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься. 

    Коментарии (0)
    Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

    5 апреля 2023, 20:19

    Текст: Ольга Иванова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.

    Лидеры общаются в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. В Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.

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    Лукашенко: В ходе переговоров с Путиным найдены решения по всем вопросам
    Лукашенко заявил о найденных в ходе переговоров с Путиным решениях «по всем вопросам»

    6 апреля 2023, 16:59

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения «по всем вопросам» в ходе переговоров, заявил белорусский лидер перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.

    Президенты в ходе переговоров в среду достигнуты соглашения «по всем вопросам», которых было больше 10, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он подчеркнул, что в ходе беседы уделялось внимание вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь. В четверг они провели встречу в формате «тет-а-тет» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.

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    В Совбезе ответили на вопрос о сроках поставок ядерных боеприпасов в Белоруссию

    6 апреля 2023, 14:55

    Текст: Кристина Цыцура

    Срок поставок ядерных боеприпасов на территорию Белоруссии определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

    «Решение за ними», – приводит его слова Telegram-канал агентства БелТА.

    Накануне белорусский лидер прибыл в Москву, а затем Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.

    Ранее сообщалось, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. 

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    Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    5 апреля 2023, 20:05

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

    Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, Лукашенко в среду прилетел в Москву.

    Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.

    Коментарии (0)
    Путин: Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

    6 апреля 2023, 16:38

    Текст: Ольга Иванова

    Россия и Белоруссия намерены укреплять кооперационные связи со странами, которые хотят сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    «Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами, и хотят продолжать это сотрудничество в будущем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.

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    Путин: Госсовет Союзного государства найдет компромисс по всем вопросам
    Путин выразил уверенность, что на ВГС Союзного государства будет найден компромисс по всем вопросам

    6 апреля 2023, 15:36

    Текст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.

    На открытии заседания Путин поблагодарил правительства и парламенты двух стран за активную работу и подготовку к этому мероприятию. Он также отметил, что если останутся какие-то несогласованные вопросы, для них будут найдены приемлемые компромиссы, передает ТАСС.

    «Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. Александр Григорьевич (Лукашенко) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин пожелал всем присутствующим успешной работы.

    Напомним, встречу в четверг Путин и Лукашенко начали в формате «тет-а-тет».

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