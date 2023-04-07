Песков оценил необходимость изменения ядерной доктрины после размещения ядерного оружия в Белоруссии

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра ядерной доктрины

Ядерная доктрина России не требует пересмотра после размещения ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не требует», – ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Песков усомнился, что в мире есть потенциал для принятия всеобщего консенсуса по полному отказу от ядерного оружия, передает ТАСС.

Он отметил, что это потребовало бы всеобщего консенсуса, но пока этого нельзя ожидать.

Так Песков прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко всем странам собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».