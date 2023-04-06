Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие

Глава КГБ Белоруссии заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах

На территории Белоруссии задержали подозреваемых в агентурной и террористической деятельности, ими оказались граждане Украины, Польши и стран Прибалтики, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

В отношении Белоруссии активизировалось проведение разведывательно-подрывной деятельности, правоохранители задержали нескольких польских граждан, они пытались провести операции по агентурной связи в стране, заявил Тертель, передает РИА «Новости».

Также задержаны и лица, с которыми работали польские агенты. Он уточнил, что польская сторона желает добиться обмена своих граждан.

На территории Белоруссии задержали десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную и подрывную деятельность, сказал глава КГБ Белоруссии.

Киевский режим обратился к Минску с просьбой обменять своих граждан, но белорусскую сторону предложение не устроило, поскольку ей не нужны «наркоманы, насильники» и другие лица, отбывающие там наказание.

Тертель отметил, что задержаны и граждане из стран Прибалтики, они также пытались работать с агентурными сетями.

Также глава белорусского ведомства отметил, что задержанные в Польше граждане Белоруссии, которых там объявили сотрудниками КГБ, не имеют отношения к деятельности белорусских спецслужб, передает ТАСС.

В конце марта СМИ в Польше сообщали, что в стране задержали иностранца, его подозревают в «разведывательной деятельности» в пользу России. В середине марта польское Агентство внутренней безопасности объявляло о поимке девяти иностранцев, якобы причастных к «шпионажу» в пользу России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Варшава предлагает Минску обмен белорусских граждан, подозреваемых в «шпионаже на Россию».