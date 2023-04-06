Названо число поддерживающих переизбрание Байдена американцев

Опрос: Треть граждан США поддержали бы переизбрание Байдена на выборах в 2024 году

Всего треть граждан США поддержали бы переизбрание нынешнего президента страны Джо Байдена на выборах в 2024 году, остальные же предпочли бы видеть на его посту кого-то другого, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного каналом CNN.

Общий рейтинг одобрения Байдена на посту главы государства снизился до 42% по сравнению с январем, когда этот показатель составлял 45%. При этом, согласно свежим данным, деятельность президента-демократа сейчас не одобряют 57% избирателей (против 55% двумя месяцами ранее), передает РИА «Новости».

В целом, лишь 32% склонны полагать, что Байден заслуживает переизбрание на посту президента. Наименьшей популярностью американский лидер пользуется среди граждан США младше 35 лет – лишь 26% опрошенных поддерживают повторное избрание политика на высший государственный пост.

В опросе телеканала, проведенном по электронной почте и по телефону, приняли участие почти 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна. Погрешность составляет не более 3,3 процентных пунктов. Опрос проводился в течение всего предыдущего месяца и был завершен до того, как неделей ранее большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что популярность Джо Байдена опять на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, другая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии. Особенность предполагаемого заговора в том, что он направлен не столько против Трампа, сколько против Байдена и его второго срока.