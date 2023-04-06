Владельца русскоязычной «Википедии» оштрафовали за экстремистскую песню «Психеи»

Компания Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной «Википедией», оштрафована в судебном участке мирового судьи в Москве за отказ от удаления материала о запрещенной песне группы «Психея».

Wikimedia Foundation признали виновной по статье КоАП «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ», передает ТАСС.

Организации назначили штраф в 800 тыс. рублей.

Согласно материалам, оглашенным в суде, организацию оштрафовали за отказ от удаления материала о запрещенной и признанной экстремисткой песне «Психеи».

Песню и клип на нее запретил в 2010 году Дорогомиловский суд Москвы. ФСБ потребовало удалить сведения о ней с интернет-ресурсов, но Wikimedia Foundation не удалила соответствующую страницу.

Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia Foundation.

Представитель Wikimedia в суде требовала прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, так как «законный представитель Wikimedia не был уведомлен и даже не был установлен». По ее словам, дело должны рассматривать по месту нахождения привлекаемого истца – в штате Флорида. В американском штате не действует российский КоАП.