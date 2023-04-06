Кремль прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь

Песков: Отмена моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит и не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в разные периоды вопрос о возвращении смертной казни не раз поднимался, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось. В данный момент снятие моратория в Кремле не обсуждается, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возвращать смертную казнь не нужно.