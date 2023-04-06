Сеть гипермаркетов «Карусель» прекратила существование

Х5 Group объявила об окончательном закрытии сети гипермаркетов «Карусель» после 19 лет работы

Проработавшая 19 лет торговая сеть «Карусель» прекратила существование после закрытия в конце февраля последнего магазина, сообщила Х5 Group.

Компания X5 Group официально объявила о завершении трансформации сети гипермаркетов «Карусель», последний гипермаркет под этим брендом прекратил свою работу в конце февраля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из 91 гипермаркетов «Карусель» 40 магазинов в результате процесса трансформации передали под управление сети «Перекресток» и в настоящее время работают как супермаркеты, некоторые объекты задействовали внутри компании, остальные продали или закрыли.

Более половины сотрудников магазинов «Карусель» продолжили работать в других подразделениях и сетях Х5 или получили поддержку в дальнейшем трудоустройстве.

Газета ВЗГЛЯД писала, что привело к конфликту между производителями и торговыми сетями.