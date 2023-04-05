В новых регионах будут приняты дополнительные меры по нейтрализации диверсантов

Патрушев сообщил о поручении Путина принять дополнительные меры по розыску диверсантов и террористов

По поручению президента Владимира Путина будут приняты дополнительные меры по выявлению и нейтрализации диверсантов и террористов, заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев по итогам заседания Совбеза.

«Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», – сказал он.

Патрушев добавил, что власти будут жестко пресекать попытки дестабилизации ситуации и конституционного строя в новых российских регионах, передает ТАСС.

Путин ранее на заседании СБ заявил, что Киев использует «недобитое подполье» из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов России.