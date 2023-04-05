Под Артемовском ликвидирован нацист Грибан

Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России

Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников

Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.

Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.

Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.

По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.

«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.

По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».

Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.

Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.

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