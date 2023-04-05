Польша начала закупку зерна за госсчет

Польша начинает скупку зерна за госсчет, чтобы справиться с его наплывом с Украины

Польша начинает скупку зерна на государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.

По его словам, скупка будет запущена сразу после пасхальных праздников, а в среду комиссия государственных финансов выделяет на это первые 600 млн злотых (около 140 млн долларов), передает РИА «Новости». Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство.

Он также заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.

Ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия выступили с обращением к властям Евросоюза в связи с проблемами со скопившимся украинским зерном, призвав изучить возможность его закупки Брюсселем «на гуманитарные нужды».