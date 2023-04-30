Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

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30 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...

Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назначен новый замминистра обороны по МТО
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    Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

    30 апреля 2023, 16:54

    Текст: Ольга Иванова

    Китайский шахматист стал 17-м чемпионом мира, обыграв россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке.

    Матч за шахматную корону проходил в Астане. Общий призовой фонд матча составляет 2 млн евро, из которых Дин Лижэнь получит 1,1 млн евро, а Непомнящий – 900 тыс., передает РИА «Новости».

    Чемпион был выявлен в ходе тай-брейке, где первые три партии завершились вничью, а в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что первая партия тай-брейка матча за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего и китайца Дина Лижэня завершилась ничьей.

    Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    		   
    29 апреля 2023, 18:10
    Текст: Вера Басилая

    Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.

    Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.

    Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.

    Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.

    Коментарии (40)
    Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

    29 апреля 2023, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.

    Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».

    Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.

    Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».

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    Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
    Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне

    29 апреля 2023, 17:54

    Текст: Вера Басилая

    Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

    В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.

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    В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
    		   
    29 апреля 2023, 19:57
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».

    По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.

    Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.

    Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.

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    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
    		   
    29 апреля 2023, 19:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Вера Басилая

    Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (14)
    В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран
    Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая
    		   
    30 апреля 2023, 06:43
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.

    Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.

    Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.

    В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.

    Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.

    В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.

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    Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
    Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов

    29 апреля 2023, 20:23

    Текст: Вера Басилая

    Из Литвы, «из враждебного стана» голос бывшего священника Андрея Кураева уже не звучит гласом праведника, заявил религиовед Роман Лункин.

    «В условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Недаром Кураев встретил свою отставку в Вильнюсе среди заклятых друзей РПЦ, белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевич», – написал Лункин в Telegram.

    Пе его словам, теперь Кураев из Литвы может писать письма с обличениями. «Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – напомнил эксперт

    Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана.

    Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.

    Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.

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    В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией

    29 апреля 2023, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.

    «Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.

    Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».

    «Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.

    «Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.

    Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»

    Коментарии (9)
    Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей
    Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей

    29 апреля 2023, 23:33

    Текст: Антон Никитин

    Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.

    В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.

    В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей.

    В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

    Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов.

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    Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
    Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
    		   
    30 апреля 2023, 10:36
    Фото: Clemens Bilan/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.

    Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.

    Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

    Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.

    Коментарии (56)
    В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
    Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
    		   
    30 апреля 2023, 07:43
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

    Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».

    Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.

    Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.

    Коментарии (17)
    Байден пошутил над уволенным телеведущим Fox News Карлсоном

    30 апреля 2023, 11:05

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме посмеялся над увольнением с Fox News Такера Карлсона, отметив, что работа телеведущего завершена.

    Как уточнил Байден, правда в том, что США есть чем гордиться, США вакцинировали нацию, преобразовали экономику, и одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, по его словам, она завершена для Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: «Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно».

    В понедельник американский телеведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.

    Позже стало известно, что Пентагон доволен уходом Карлсона с канала и прекращением с его стороны критики военного ведомства.

    Коментарии (19)
    CNN назвал три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
    CNN: Наступление ВСУ могут затянуть три фактора, включая преимущество России в воздухе
    		   
    30 апреля 2023, 10:18
    Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Прорыв российских оборонительных линий станет для ВСУ огромным испытанием. Кроме того, украинской армии недостает фактора внезапности, а ВС России сохраняют преимущество в воздухе. Об этом пишут американские СМИ.

    Телеканал CNN ссылается на спутниковые снимки Maxar, которые показывают «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе предполагаемого контрнаступления ВСУ, передает РБК.

    Украинские чиновники также признают, что им может не хватить фактора внезапности. По словам Мэтью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, решающее значение будет иметь то, как солдаты ВСУ овладеют общевойсковым вооружением. Также российская сторона сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

    Также западные аналитики видят опасность для ВСУ в том, что в рамках контрнаступления условный «бой на уровне дивизии может превратиться в серию столкновений на уровне взводов, в которых украинцы увязнут».

    К тому же «несмотря на большую изобретательность и мотивацию украинцев», Москва в этом конфликте сохраняет за собой превосходство, считают аналитики.

    Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия.

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    Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
    РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
    		   
    30 апреля 2023, 13:02
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.

    Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».

    Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.

    Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.

    В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.

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    Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
    Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска

    29 апреля 2023, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.

    Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.

    Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

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