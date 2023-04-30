В России появился первый робот-уборщик

Мэр Москвы Собянин сообщил о запуске первого в России робота-уборщика «Пикселя»

На улицах Москвы запустили в тестовом режиме первого в России робота-уборщика «Пикселя», уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин в своем Telegram-канале написал, что робот-уборщик «Пиксель» является разработкой московской компании «Автономика» – резидента кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

По его словам, всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разрабатывала российская команда. Кроме того, они вместе с белорусскими партнерами делали элементы дизайна и системы управления. Как уточнил Собянин, «Пиксель» может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года, однако сейчас робот работает в тестовом режиме в сопровождении оператора, передает РИА «Новости».

Кроме того, мэр столицы рассказал о стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве, например, робот-охранник от компании «Гумич» уже прошел пилотное тестирование, сейчас налаживается его серийное производство.

Собянин сообщил о новой разработке – «Блиндозер». Это, по его словам, первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя, при этом он сам контролирует сроки годности всех ингредиентов. Он отметил, что на станциях метро «Воробьевы горы», БКЛ «Сокольники» и ТПУ «Нижегородская», а также в «Сколково» и парке «Зарядье» уже можно попробовать такие блины.

Ранее сообщалось, что в России начал работать первый человекоподобный робот-сторож.