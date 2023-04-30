CNN назвал три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ

CNN: Наступление ВСУ могут затянуть три фактора, включая преимущество России в воздухе

Прорыв российских оборонительных линий станет для ВСУ огромным испытанием. Кроме того, украинской армии недостает фактора внезапности, а ВС России сохраняют преимущество в воздухе. Об этом пишут американские СМИ.

Телеканал CNN ссылается на спутниковые снимки Maxar, которые показывают «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе предполагаемого контрнаступления ВСУ, передает РБК.

Украинские чиновники также признают, что им может не хватить фактора внезапности. По словам Мэтью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, решающее значение будет иметь то, как солдаты ВСУ овладеют общевойсковым вооружением. Также российская сторона сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

Также западные аналитики видят опасность для ВСУ том, что в рамках контрнаступления условный «бой на уровне дивизии может превратиться в серию столкновений на уровне взводов, в которых украинцы увязнут».

Также, «несмотря на большую изобретательность и мотивацию украинцев», Москва в этом конфликте сохраняет за собой превосходство, считают аналитики.

Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия.