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Адмирал ВМС Турции призвал вывести страну из НАТО
Адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
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Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать на юго-востоке страны сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил в интервью адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.
Адмирал выразил уверенность, что Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг Украины и планируемого Соединенными Штатами сведения счетов в Тихом океане, так как они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину. Он выразил мнение, что в этом случае Турция будет вынуждена закрыть для России проливы и между Россией и НАТО возникнет настоящая война, может дойти до применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Гюрдениз назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга американской марионеткой, объяснив этим фактом слова главы альянса о скором вступлении Украины в НАТО.
Адмирал заявил в интервью телеканалу Tele1, что США используют Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и необходимо избавиться от «англосаксонской зависимости». Он выразил уверенность, что Анкаре необходимо проводить независимую политику, балансируя между «Атлантикой и Азией».
Гюрдениз подчеркнул, что сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке страны с выходом к морю, поэтому главная угроза Турции исходит от членов НАТО – США, Британии и Франции.
Адмирал отметил, что с 1984 года на юго-востоке Турции погибло много людей, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС Анкара не получает. Гюрдениз призвал вспомнить отчеты ЕС, которые противоречат геополитическим интересам Турции, или прочитать отчеты о Турции Сената или Конгресса США, чтобы понять, кто для Турции друг, а кто враг.
Адмирал также подчеркнул, что угроза от США, НАТО и ЕС исходит также в связи с возможным уходом военных Турции из Турецкой Республики Северного Кипра. Он выразил уверенность, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна.
Песков прокомментировал введение новой платежной системы для россиян в Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по разработке новой платежной системы для туристов из России в Турции.
Так представитель Кремля прокомментировал сообщение газеты Sabah о том, что президенты России и Турции договорились о новой платежной системе для российских туристов.
«Работа в этом направлении ведется», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее о создании этой платежной системы сообщили в Центральном банке России. Говорилось о том, что деньги россияне смогут использовать с помощью карты.
Анкара и Москва договорились о новой платежной системе для туристов
Анкара и Москва достигли договоренности по новой платежной системе для российских туристов, сообщает газета Sabah.
Сообщается, что ЦБ России выстраивает с зарубежными банками альтернативную картам «Мир» систему оплаты покупок россиянами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Туристы из России могут пользоваться средствами с помощью дебетовой карты, передает РИА «Новости» ее слова. Но о чем именно идет речь, не сообщалось.Ранее банки Турции отказались принимать карты платежной системы «Мир».
Эксперт: Страны Восточной Европы наживаются на ремонте техники для ВСУ
Эксперт Онуфриенко: Восточноевропейцы наживаются на «логистическом извращении» при ремонте техники ВСУ
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Строить ремонтные центры для военной техники на подконтрольной Украине территории страны НАТО не станут, а с учетом отдаленности существующих заводов, боеготовой техники у ВСУ скоро останется совсем немного, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что польский завод займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, поставляемых ВСУ.
«Сложившееся положение дел с ремонтом западной техники выглядит как катастрофа, которую скрывают украинские СМИ и политики. Если перебитый трак гусеницы можно заменить прямо на месте, то сложную аппаратуру на месте не заменишь. Для этого подбитую машину придется тащить больше тысячи километров до заводов в Польше и Румынии. Соответственно, на доставку танка у них уходит неделя, еще месяц-другой на сам ремонт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом альянс не готов размещать дорогостоящие ремонтные мастерские непосредственно на территории Украины, потому что они будут уничтожаться российскими военными. Если мы начнем бить по железнодорожным путям, чего мы пока не делаем, то ремонт станет бессмысленным, поскольку перетащить бронетехнику на тралах с левого берега вряд ли возможно», – добавил собеседник.
«Тем не менее сложившаяся ситуация вполне устраивает поляков, чехов, словаков и румын, потому что они зарабатывают на этом «логистическом извращении» колоссальные по местным меркам деньги. Для них это удачный бизнес-проект. Им ведь не приходится погибать под Артемовском за амбиции Зеленского и НАТО, а деньги все равно капают», – отметил он.
У России подобных проблем с техобслуживанием нет, подчеркивает Онуфриенко. «Дело в том, что наша техника надежнее, проще и неприхотливее, выручает и близость ремонтных мощностей. Кроме того, российские машины унифицированы, от Т-78 до Т-90 – это одна элементная база, а британский Challenger, немецкий Leopard, американский Abrams и французский Leclerc – немножко разные вещи», – акцентировал он.
«В целом у нас еще с военных времен сохранилась мощная передвижная ремонтная база. На Украине такая тоже была и состояла не менее чем из 13 заводов. Из них до начала СВО дожили только три предприятия, но теперь они справедливо разбомблены, а все остальное растащили украинские чиновники», – добавил аналитик.
«Поэтому при грамотном авиационно-бомбардировочном сопровождении войск ВС России на Украине произойдет резкое снижение численности боеготовой техники. Этой техники и так мало, а если она будет выходить из строя, то с учетом времени на ремонтную логистику, ее на фронте станет еще меньше», – пояснил Онуфриенко.
По мнению Онуфриенко, ни европейские, ни американские власти не захотят создавать на подконтрольной Украине территории, а тем более в максимальной близости к полю боя, ремонтные мощности и отправлять туда своих специалистов.
«Это очень дорого. Они прекрасно понимают, что эти сервисные центры будут мгновенно уничтожены еще до ввода в эксплуатацию, поэтому строить их на территории Украины совершенно бессмысленно. Гражданские специалисты ни за какие деньги не поедут работать на Украину. Обучать местных никто не будет. Запад все-таки ведет свою игру, а ВСУ для них – не более чем расходный материал», – убежден Онуфриенко.
Ранее стало известно, что в мае польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в Гливицах займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, которые поставляются вооруженным силам Украины. Как заявил на этой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, на заводе будут обслуживаться танки в версиях 2A4 и 2A6. На этом же заводе модернизируются танки Т-72, которые также используются ВСУ.
О проблемах с ремонтом танков заявлял в интервью американскому журналу Newsweek глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, «отправлять танки на ремонт в Европу очень сложно», а странам Запада было бы проще командировать специалистов на подконтрольные Украине территории и помогать с техобслуживанием переданного стране вооружения на месте.
«Укроборонпром» в начале апреля объявил о планах начать совместное техническое обслуживание советских танков Т-64 с подразделением польского государственного производителя вооружений Polish Armaments Group (PGZ), но подобных мощностей концерну явно недостаточно. На этом фоне Чехия вызвалась ремонтировать украинские танки и другую технику. Для этого будут использоваться мощности местных и словацких компаний оборонной промышленности. Первый контракт будет заключен на ремонт советских танков Т-64, передает Reuters.
Кроме того, немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит сервисный хаб для ВСУ в городе Сату-Маре в Румынии недалеко от границы с Украиной. Центр займется обслуживанием танков Leopard 2 и Challenger, самоходных гаубиц, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков. Аналогичный хаб ранее появился в Литве.
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее неоднократно заявлял о желании построить на подконтрольной Украине территории танковый завод, но только после окончания спецоперации.
Депутат парламента на митинге в Молдавии разорвал флаг НАТО
Депутат парламента Молдавии облил краской и разорвал флаг НАТО
Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский на митинге в знак протеста разорвал флаг НАТО, напечатанный на картоне, а другой такой же облил красной краской.
По словам Нестеровского, краска символизирует кровь убитых НАТО детей и граждан. Он заявил, что альянсу не место в мирной и благословенной Молдавии, и сделает все, чтобы этого блока в стране не было. Нестеровский считает, что НАТО должно уйти на свалку истории, передает РИА «Новости».
Депутат объяснил, что митинг проводился в знак протеста против открытия полигона под Кишиневом, затягивания Молдавии в войну, против нарушения нейтралитета, который прописан в конституции республики, которую нужно соблюдать.
Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и присоединились к платформе «Движение для народа», созданной партией «Шор». В последний день марта они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями.
Ранее в НАТО заявили, что Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько Кишинев хочет пойти в отношениях с НАТО.
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Вучич: Сербия не вступит в НАТО
Вучич: Сербия не вступит в НАТО, пока занимаю пост президента республики
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Сербия не вступит в НАТО или какой-либо военный блок, это гарантировано, пока занимаю пост главы государства, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Он заявил, Сербия сегодня является одной из немногих стран, имеющих собственную политику, независимую и свободомыслящую. Вучич подчеркнул, что пока он будет президентом страны, республика будет ревностно хранить свой военный нейтралитет и самостоятельно защищать свою свободу, передает ТАСС.
Также президент Сербии заявил, что чувствует себя хорошо и не собирается отменять плановую поездку по стране. Как отметили аналитики, заявления оппозиционных политиков о здоровье президента «являются спекуляцией».
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Вучича вечером в четверг.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
6 апреля в Кремле заявили, что Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. Между тем днем ранее Сербия анонсировала совместные с НАТО учения стран Североатлантического альянса, которые пройдут в республике с 16 по 30 июня.
Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».
По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.
Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.
Историк из США Либмэн предложил сделать Россию одним из «мировых жандармов»
Украинский вопрос разрешится в случае, если российская сторона получит желаемое, а именно – роль одного из «мировых жандармов», уверен историк Джордж Либмэн.
Любое разумное руководство России, царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное, желает то, что «фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско» – роль одного из пяти мировых жандармов, заявил Либмэн в журнале The American Conservative, передает РИА «Новости».
По его словам, достигнутые на Тегеранской и Ялтинской конференциях договоренности предусматривали союз пяти постоянных членов Совбеза ООН, и именно это объединение почти 100 лет предохраняло Европу от крупных войн.
Дальнейшие урегулирования должны подразумевать отмену санкций на весь экспорт за исключением военного, так как эти рестрикции не работали против Ирана, Кубы и КНДР.
Историк указал, что никакое российское руководство не желало бы видеть полного членства Украины в Североатлантическом альянсе.
Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
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Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.
«С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.
«Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.
Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.
Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».
Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.
Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.
«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.
По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Политолог Асафов: Россия и Турция на примере АЭС «Аккую» показали пример сотрудничества суверенных государств
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Россия и Турция, сотрудничая в сфере мирного атома, подают всему миру пример взаимодействия между суверенными государствами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Асафов. Накануне президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».
«К атомной энергетике была масса вопросов с точки зрения «зеленой повестки». Но затем грянул энергетический кризис, рукотворно созданный США с целью получения доминирования на рынке углеводородов. В этой связи многим странам пришлось пересмотреть свои подходы в энергетической отрасли», – сказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
«Российские прорывные технологии в сфере мирного атома, основанные на большой, серьезной школе, делают нашу страну сверхконкурентоспособной на этом рынке. На сегодняшний день у нас нет каких-то сопоставимых по уровню и качеству технологий соперников», – отметил он.
«Поэтому у России появляются перспективы взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с другими государствами. Стоит также отметить, что атомная энергетика – это не разовое, а долгосрочное взаимодействие, на десятилетия вперед. Кроме того, развивая такие проекты, мы показываем, как могут и должны сотрудничать подлинно суверенные государства, основываясь на уважении интересов и взглядов друг друга», – считает политолог.
«Наши технологии – это технологии будущего. Они оценены ведущими мировыми специалистами в отрасли как самые экологичные. Поэтому проекты Росатома – уникальное экспортное предложение, востребованное в разных странах мира и являющееся драйвером российской экономики», – подчеркнул Асафов.
В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.
Российский президент назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран. «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил он.
Президент Турции от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую». Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году.
Перед мероприятием прошли переговоры лидеров России и Турции.
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
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Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.
Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.
По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.
Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.
Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки
Анкара считает небеспочвенными претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка, заявил газете «Хюрриет» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, вопрос исполнения зерновой сделки должен быть решен, договоренности должны быть продлены. Так, сделка продлена представителями России на 60 дней, в Москве хотят оправдания их ожиданий, передает ТАСС.
Также Чавушоглу отметил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки, на «повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения».
По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прекрасно понимает ситуацию и объясняет ее США и Британии.
«Обе страны являются ключевыми в банковских вопросах. С ними связано включение Российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT. В конце концов, обещанное России в рамках сделки так и не реализовано», – подчеркнул он.
Чавушоглу рассказал, что «нужно быть справедливыми» в отношении ожиданий России, а идея привлечения турецких банков к системе платежей за российское продовольствие, как отметил министр, исходит от генсека ООН.
Ранее сообщалось, что 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Позже в военном ведомстве России добавили, что инцидент ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки.