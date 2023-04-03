В Белоруссии сообщили о готовности выйти к госгранице в ходе армейских учений

Совбез Белоруссии сообщил о готовности выйти к госгранице в рамках проверки боевой готовности

Одно из соединений ВС Белоруссии в рамках проверки боевой готовности совершит выход к государственной границе, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

По его словам, проверка будет идти в течение месяца, будут затронуты различные полигоны, участки местности на территории Белоруссии, включая выход к госгранице, передает ТАСС.

Он уточнил, что проводится внезапная проверка одного из соединений вооруженных сил, которая будет включать полный комплекс мероприятий.

Так, соединение будет переведено с мирного на военное время, будут призваны военнообязанные, подняты запасы материальных средств и прочее.

«Будут отработаны вопросы рейдовых действий, оборонительной тематики и другие», – сообщил госсекретарь белорусского Совбеза.

Подчеркивается, что об общей мобилизации речи не идет, предстоит проверить лишь одно из соединений ВС.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооруженных сил.