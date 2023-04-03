Нефть подорожала на новостях о сокращении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли на 5% на новостях о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+

Мировые цены на нефть, поднявшиеся на новостях о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+, в понедельник немного замедлили рост, который, тем не менее, составил около 5%.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 поднялась на 4,87%, достигнув 83,78 доллара за баррель (ночью показатель достигал 85 долларов). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 4,89%, достигнув 79,37 доллара, (максимум в понедельник составлял 81,58 доллара), передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, объявили о дополнительном сокращении добычи, свыше уже существующих квот. Оно произойдет в период с мая по конец 2023 года, в сумме составит более 1,1 млн баррелей в сутки.

«Мера отправляет рынку сигнал о том, что страны ОПЕК+собираются поддерживать цены», – сказал Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Australia&New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнз.