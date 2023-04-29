Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях

Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях

Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.

Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске.