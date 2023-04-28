Песков прокомментировал введение новой платежной системы для россиян в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по разработке новой платежной системы для туристов из России в Турции.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщение газеты Sabah о том, что президенты России и Турции договорились о новой платежной системе для российских туристов.

«Работа в этом направлении ведется», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее о создании этой платежной системы сообщили в Центральном банке России. Говорилось о том, что деньги россияне смогут использовать с помощью карты.