Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам по ценам ниже потолка

Президент России Владимир Путин исключил из запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку поставки по уже заключенным контрактам дружественным странам.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включенными в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, передает ТАСС.

Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен.

В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения.