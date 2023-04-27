В Сети возмутились требованием Зеленского после разговора с Си Цзиньпином

Слова президента Украины Владимира Зеленского после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что Киев не пойдет на территориальные уступки ради мира, вызвали возмущение пользователей Twitter (заблокирован в России).

«С таким подходом не получится договориться о перемирии», – приводит слова одного из комментаторов РИА «Новости».

«Высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным», – указал еще один пользователь.

«США говорят, что Зеленский не должен думать о мире», – добавил другой.

«Пока деньги продолжают поступать, он не согласится на мирный план», – считают читатели.

«Зеленский не имеет права навязывать что-либо. Кто сядет за стол переговоров – так это США. О чем они договорятся с Россией, то и будет сделано!» – заключили в комментариях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов», целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года».

При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года.