Сообщника убийства Дугиной украинца Цыганенко заочно арестовали в России

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25 апреля, вторник | Последнее обновление — 18:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Фарерские острова отказались по призыву Дании запретить заход российских судов в свои порты
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Сообщника убийства Дугиной украинца Цыганенко заочно арестовали в России
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Украинский гражданин Богдан Цыганенко заочно арестован по обвинению в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной по решению Басманного суда Москвы, он объявлен в международный розыск.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте для Богдана Петровича Цыганенко, передает ТАСС.
Он обвиняется по статье «Убийство». Арест с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания его в России продлится два месяца. Цыганенко также объявлен в федеральный розыск.
Дугину убили в августе 2022 года, ее машину подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Московской области. По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей является украинская гражданка Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию, затем перебралась в Австрию.
ФСБ сообщала, что сообщником Вовк был другой украинский гражданин Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до убийства журналистки.
Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
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«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.
«Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник
«Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.
Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы
Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы
Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС.
В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций
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Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки.
«Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор.
«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий.
«Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник.
«Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая.
В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности.
В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию
Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию
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Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани.
В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС.
Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории.
«Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она.
При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством».
До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее членству в НАТО
Медведев на марафоне «Знание» заявил, что Польша, Венгрия и Румыния мечтают забрать западные территории Украины
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«Тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее, нежели вступление Киева в НАТО или мировая война, выразил мнение во время беседы с участниками марафона «Знание» зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, именно жадность, злоба, ненависть, амбиции, которые в данный момент сильнее рассудка и здравого смысла, являются основным движком в желании Польши, Венгрии и Румынии забрать себе западные регионы Украины, передает ТАСС.
Медведев отметил, что польские власти говорят с украинскими властями о создании конфедерации, «а оттуда недалеко и до унии, как это когда-то было».
Зампред подчеркнул, что правительство Польши и другие страны постараются реализовать свои замыслы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей».
«Очевидно, многие жители Украины не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними обращались как с рабами, как со скотом», – заключил он.
Ранее Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска ради спасения
Когда в западных районах Артемовска проходила эвакуация мирных жителей, снайпер ВСУ из националистического батальона «Азов»* (террористическая организация запрещена в России) переоделся в гражданского и предпринял попытку эвакуироваться, рассказал российский боец.
По словам бойца ЧВК «Вагнер», мирных жителей находят в домах, в подвалах домов, там есть женщины, дети, пожилые люди, однако встречаются даже боевики ВСУ, которые переодеваются в гражданку и предпринимают попытки выйти, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами.
Эксперт: России предстоит исправлять ошибки Украины на Запорожской АЭС
Эксперт Анпилогов: России предстоит большой объем работ для модернизации ЗАЭС
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ЗАЭС – огромная станция с шестью атомными блоками. Один только полный аудит объекта займет длительный период времени, а на исправление украинских ошибок потребуется еще несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году.
«Перевод ЗАЭС на российские стандарты невозможен без аудита. Этот процесс будет включать в себя как непосредственный осмотр станции, так и изучение технических карт. Также необходимо опросить сотрудников, чтобы выяснить, какие работы действительно выполнялись украинской стороной, а какие прописаны только на бумаге», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Учитывая размеры станции, только первичная проверка может отнять достаточно много времени. В целом любая деятельность по модернизации блоков должна быть сопряжена с заменой топлива или с остановкой реактора. Часть подобных работ проводится в «горячих условиях», то есть с присутствием высокого уровня радиоактивности», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим погоня за короткими сроками будет подвергать опасности жизни сотен сотрудников ЗАЭС. Кроме того, работа станции в настоящий момент осуществляется в прифронтовом режиме, что также затрудняет процесс перехода на российские стандарты. В этом плане появляется проблема обеспечения безопасности персонала», – отмечает собеседник.
«Фактически люди работают в условиях военного времени. Все понимают, что в любой момент противник может попытаться осуществить диверсию, которая приведет к сильнейшей техногенной катастрофе. Тем не менее сотрудники станции продолжают выполнять свой долг. Про них можно сказать лишь одно – они настоящие герои», – считает Анпилогов.
«В целом в настоящий момент трудно оценить необходимый масштаб работы. Очень важно дождаться результатов аудита, хотя уже сейчас понятно, что модернизировать придется многое. Украина концентрировалась на попытках удешевить работу ЗАЭС. Вопросы безопасности отходили на второй план, что привело к печальным последствиям», – отмечает эксперт.
«Многие ремонтные работы, которые якобы проводились компетентными органами Украины, существуют лишь на бумаге. Работа станции регулировалась странными правилами, которые оказались далекими от советских ГОСТов. В общем, мы не просто переводим работу ЗАЭС под российские стандарты, но и исправляем ошибки украинского руководства», – резюмирует Анпилогов.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что планы по модернизации и развитию станции достаточно масштабные.
По словам Карчаа, в настоящее время ведутся работы по анализу, детализации и подготовке соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты идет активно и последовательно. Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что срок в семь лет позволит учесть все нюансы, поскольку в атомной сфере «не бывает второстепенного».
Как отмечает Карчаа, этот проект остается дорогим для России. «Это вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей. Мы же пришли не за землей – в России и так земли хватает. И не за атомной станцией – и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», – добавляет он.
Напомним, 22 апреля ВСУ предприняли атаку дронами на ЗАЭС, в результате которой были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока. Ранее Минэнерго США потребовало от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Лавров на вопрос журналистки о зерновой сделке ответил комплиментом
Глава МИД Лавров сделал комплимент журналистке в ответ на вопрос о реализации зерновой сделки
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистки, «мертва ли зерновая сделка», комплиментом, сообщает CNBC.
На вопрос из толпы журналистов о жизнеспособности зерновой сделки Лавров отметил «хорошее платье» корреспондентки, передает РБК.
Момент видео публикует Telegram-канал «Пул N3».
Ранее в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом.
До этого в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Украине предрекли утрату поддержки Запада без «решающей победы»
NYT: В отсутствие «решающей победы» поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть
В отсутствие «решающей победы» на фронте поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением, целью которого будет вступление Украины в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта, говорится в статье The New York Times.
Как отмечают авторы статьи, после (провала) наступления украинских войск крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить (боевой) потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках новой подготовки к активизации боевых действий. Авторы материала констатировали, что у Запада нет достаточных запасов (вооружений и боеприпасов), а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до наступления 2024 года, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ.
В Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом
Минобороны: Попытки киевского режима атаковать базу ЧФ в Севастополе ставят под угрозу продление зерновой сделки
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Террористические атаки киевского режима пунктов базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая, заявили в Минобороны России.
В Минобороны России указали, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая. В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию
Пентагон: Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных
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Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, передаваемые в Германию американские танки Abrams будут использоваться только в целях обучения украинских военных и поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Он подчеркнул, что это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину, передает ТАСС.
Райдер пояснил, что переоборудованные танки, которые будут использоваться в боевых действиях, производятся для Украины с учетом спецификации.
В прошлую пятницу глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку в Германию американских танков Abrams для обучения украинских военных. В тот же день появилась информация, что в ближайшие недели американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию.
Москва раскрыла центральную тему переговоров Лаврова с генсеком ООН
МИД: Ситуация на Украине находилась в центре разговора главы МИД РФ Лаврова с генсеком ООН Гутерришем
Ситуация на Украине находилась в центре разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.
В МИД сообщили, что в фокусе дискуссии, развернувшейся между главой МИД РФ Сергеем Лавровым с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, находилась ситуация на Украине и вокруг нее. При этом, отметили в ведомстве, глава МИД России в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России, передает ТАСС.
Лавров также подверг жесткой критике поведение западных государств, использующих площадку ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив, чреватых лишь затягиванием кризиса.
Накануне в офисе генсека ООН заявили, что Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо.
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