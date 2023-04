В Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом Украине предрекли утрату поддержки Запада без «решающей победы» NYT: В отсутствие «решающей победы» поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть 25 апреля 2023, 07:57 Текст: Антон Никитин

В отсутствие «решающей победы» на фронте поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением, целью которого будет вступление Украины в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта, говорится в статье The New York Times. Как отмечают авторы статьи, после (провала) наступления украинских войск крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить (боевой) потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках новой подготовки к активизации боевых действий. Авторы материала констатировали, что у Запада нет достаточных запасов (вооружений и боеприпасов), а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до наступления 2024 года, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ. Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет

«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом. «Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник «Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт. «Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко. Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.

В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года. В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией. СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана

Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ. В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости». При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности». Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления. Новости СМИ2 СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части

Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ. Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости». По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля. СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения. ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов. Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске

24 апреля 2023, 08:45

У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан. Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы. Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости». Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан. Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов». Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему.

Киркоров рассказал, как «прижимистый» Зеленский жил в его квартире
24 апреля 2023, 12:34

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и как нынешний президент Украины жил у него дома. Киркоров в интервью aif.ru рассказал, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда он приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». По словам Киркорова, отношения с Зеленским у него были «замечательные». Зеленский, который в то время очень хотел попасть на российский телевизионный рынок, просил Киркорова «похлопотать» для него. Зеленский, по словам Киркорова, говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Певец рассказал, что сам предложил сделать Зеленского его соведущим в программе «Фактор А», хотя изначально планировалось участие другого артиста. В итоге взяли Зеленского, с которым Киркоров вел два сезона передачи на канале «Россия». Киркоров добавил, что тогда у Зеленского не было денег и он бесплатно полгода жил в его квартире в Филипповском переулке. При этом артист назвал нынешнего президента Украины «человеком, мягко говоря, прижимистым». Впоследствии, рассказал Киркоров, Зеленский поспособствовал тому, что он оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех. Артист рассказал, что в последний раз видел Зеленского в 2015 году в торговом молле в Майами, когда будущий президент Украины примерял ботинки. «Увидев меня, он отвел глаза», – вспоминает Киркоров. «То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», – добавил Киркоров. В январе Киркоров заявил, что Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу». Новости СМИ2 США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ

Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон на прошлой неделе увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на июльском саммите НАТО, с тем, как пойдет контрнаступление, сообщили источники издания Politico. Как сообщили источники издания Politico, ряд американских чиновников выразил мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление украинских вооруженных сил (ВСУ) не будет иметь успеха, передает ТАСС. По словам американского чиновника, он не думает, то однажды утром мы проснемся и увидим, как Украина наступает на большие участки территории. При этом, по сведениям издания, во время визита украинских чиновников в Вашингтон на прошлой неделе представители администрации президента США Джо Байдена сказали им, что гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву во время июльского саммита стран НАТО, будут зависеть именно «от того, как пойдет контрнаступление». Таким образом, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в очевидную победу, то Украина рискует потерять твердую поддержку США и сочувствующей общественности, которая открыто выражает недовольство тем, что должна платить непомерные цены за продовольствие и энергию, отмечает издание. По словам источников издания, США надеются добиться того, чтобы Китай подтолкнул Россию к переговорам. В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе. СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию

Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани. В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС. Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории. «Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она. При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством». До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили 480 украинских военных

Российские военные на шести направлениях уничтожили свыше 480 бойцов Вооруженных сил Украины за сутки, сообщили в Минобороны России. На Купянском направлении группировка войск «Западная» поразила противника артиллерией и авиацией в районах поселков Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка (Харьковская область), сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселков Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожены более 70 украинских военных, одна боевая бронированная машина и три пикапа. У Стельмаховки уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла поражение живой силе и технике ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР). У Терны пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери ВСУ на этом направлении составили более 60 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении продолжаются боевые действия по освобождению Артемовска. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск и ВДВ оказали поддержку штурмовым отрядам и пресекли попытки контратаки с флангов. За сутки авиация в этом районе провела восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач. У поселка Богдановка (ДНР) поражены резервы ВСУ, направлявшиеся к Артемовску. На этом направлении за сутки уничтожено свыше 280 бойцов ВСУ и наемников, одна БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, машина РЗСО «Град» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ у города Угледар (ДНР), Каменское и Малая Токмачка (Запорожская область). У поселков Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этих направлениях украинские военные потеряли более 20 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20. У поселков Равнополье и Вольнянск (Запорожская область) поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина, два автомобиля, артиллерийская система М777. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. У поселка Торское (ДНР) поражен командный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. У города Орехов и поселка Каменское (Запорожская область) поражены два узла связи 65-й мехбригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские ПВО за сутки сбили 38 беспилотников у населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань и Каиры (Херсонская область). С начала СВО уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотника, 415 ЗРК, 8821 танк и другие боевые бронированные машины, 1094 машины РСЗО, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов. Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством

Польша «грезит идеей» возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления «недоделанной империи» – Речи Посполитой «от моря до моря», заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале опубликовал заметку о «создании Ляхоукраины». «Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», – написал он, отметив, что «имперские галлюцинации» толкают Варшаву «в пучину тяжелых исторических ломок». Польские элиты, отметил Медведев, спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. «В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован сейчас, или никогда», – написал зампред СБ РФ, отметив, что никто из «галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях. Польша, по словам Медведев, «не умеет быть империей», хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело. И все-таки, по его мнению, у Польши есть пять-семь лет на «колонизацию» частей бывшей УССР, «получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы». При этом в Германии и Франции, обратил внимание зампред Совета Безопасности России, «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». Автором же этого проекта, по словам Медведева, является Вашингтон, что «видно невооруженным взглядом». При этом парадоксальным Медведев назвал то, что «недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация» может оказаться выгодной России. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд», – пишет он. В пример Медведев привел репарационные претензии Польши в адрес Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, который Варшава оценила в 1,5 трлн долларов. И это, как считает зампред СБ РФ, только начало. Спустя время «Ляхоукраина», уверен Медведев, выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России». Кроме того, ожидаемыми он считает требования отторжения в свою пользу от Германии новых территорий, как это уже происходит с землями Чехии. Тогда-то, продолжает Медведев, европейские лидеры спохватятся. «Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idee fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил», – подчеркнул Медведев. Польша, продолжил он, «с кусками Украины или без нее», является бесконечно враждебным для России образованием. «Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет», – заключил Медведев. Отметим, согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, к 2100 году население Польши сократится с нынешних 37,6 млн человек до 29,5 миллионов. Польша признана одним из лидеров по сокращению численности населения среди стран Евросоюза, и решить эту проблему, по мнению экспертов, Варшава сможет за счет украинцев.

Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. бойцов убитыми
Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. человек убитыми, но 90% из них числятся пропавшими
24 апреля 2023, 08:32

Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за неделю безвозвратные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из которых лишь 10% признаны официально, остальные числятся без вести пропавшими, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что киевские власти скрывают от родственников погибших информацию о военных потерях. Он рассказал также, что родственники ликвидированных украинских боевиков под страхом уголовного преследования обращаются за информацией об убитых к омбудсменам ДНР и ЛНР. Напомним, лишь за пятницу российские войска уничтожили более 520 украинских военных.

ВСУ дистанционно заминировали пригород Донецка
Мэр Кулемзин: ВСУ дистанционно заминировали пригород Донецка противотанковыми минами
24 апреля 2023, 09:43

Украинские вооруженные силы заминировали противотанковыми минами территорию в Куйбышевском районе Донецка, сообщил города Алексей Кулемзин. Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что дистанционному минированию взрывоопасными предметами подвергся поселок шахты «Октябрьский рудник». По его словам, мины обнаружили по пр. Колхозному от пр. Маршала Жукова до ул. Стратонавтов и на прилегающих улицах. Летом прошлого года ВСУ сбросили на Донецк мины «Лепесток». С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей в результате срабатывания мин.

SIPRI: Оборонный бюджет Украины в 2022 году увеличился на 640%

Объем финансирования оборонной отрасли по итогам 2022 года на Украине достиг 44 млрд долларов, увеличившись на 640%, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). SIPRI отмечает, что это самый высокий годовой прирост военных расходов, когда-либо зафиксированный в одной стране, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). «Военное бремя» Украины подскочило до 34% ВВП по сравнению с 3,2% годом ранее. В SIPRI подсчитали также, что мировые военные расходы в 2022 году выросли на 3,7% и достигли рекордно высокого за последние восемь лет показателя в 2,224 трлн долларов. Согласно данным института, общий объем военной помощи Вашингтона Киеву составил 19,9 млрд долларов. Эксперты SIPRI зафиксировали и другой рекордный показатель – оборонный бюджет Китая растет вот уже на протяжении 28 лет. Кроме того, сообщается, что военные расходы европейских государств выросли на 13%, достигнув отметки в 480 млрд долларов, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО

Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник. По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса. В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».

Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы
Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы
24 апреля 2023, 23:59

Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС. В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.